Стало известно, когда объявят дистант в школах Челябинска в 2022 году

Информация для родителей, которые боятся дистанта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года количество школьников, пораженных ковидом, растет. Если в середине января болели единицы, то сейчас больше 600 человек. Некоторые классы на прошлой неделе закрыли на карантин, а детей перевели на удаленку. Мы узнали, при каких условиях объявляют дистант в школах Челябинска.

По словам первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, в селах и больших городах ситуация с заболеваемостью разная, а потому переводить абсолютно все школы на удаленку не имеет смысла. Основная причина, из-за которой объявят дистант в школах Челябинска — это превышение эпидпорога в 20%: такое количество заболевших должно быть в учебном учреждение или классе. Но по ковиду пока такое не предвидится.

— В образовательных организациях карантин — это профилактические и ограничительные мероприятия, которые накладываются на организацию на определенное время (семь или более дней) с запретом на ее очное посещение. Вместе с тем, обучение для здоровых детей может продолжаться в заочном режиме, — подчеркнула пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

На 7 февраля 2022 года на дистант перешли 2 696 классов и 62 школы в Челябинской области из-за заболеваний по ОРВИ. А вот из-за коронавируса изолированы 16 классов в регионе. Правда, накануне главный государственный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную изоляцию для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Так что уже с этой недели из-за контакта с больным коронавирусом не будут объявлять дистант в школах Челябинска.

КСТАТИ

В детских садах тоже вводят карантин: на 7 февраля из-за ОРВИ закрыли 6 групп и два целых детских сада — в Нагайбакском и Каслинском районах. А из-за ковида на самоизоляцию посадили 9 групп и 6 детских садов.

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