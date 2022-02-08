Лунный календарь садовода: когда сажать рассаду в феврале 2022 года в Челябинске

Заниматься рассадой в феврале - самое время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы хотите посадить раннеспелые сорта томатов и сладкого перца, то заняться рассадой нужно прямо сейчас. Потому что февраль для этого самый благоприятный месяц. Об этом «Комсомолке» рассказала ученый-агроном из Челябинска Людмила Пашнина. И поделилась секретами, в чем и когда сажать рассаду в феврале 2022 года по лунному календарю садовода.

«Сей по луне — урожай получишь вдвойне»

Многие огородники придерживаются лунного посевного календаря. В народе говорят: «Сей по луне — урожай получишь вдвойне». Поэтому опытные садоводы, прежде чем заняться рассадой, смотрят на фазы луны.

— Все, что растет в почве — корнеплоды, картофель — садят на убывающую луну, — рассказывает Людмила Ивановна. — А то, что над землей растет — яблони, груши, ягоды, огурцы, все зеленные, в числе которых лук и укроп, — на растущую.

Лунный календарь на февраль 2022. Скриншот: timesles.com

Вот, какой будет лунный календарь на февраль 2022:

— 1 февраля — новолуние,

— с 9 по 15 февраля — растущая луна,

— 16 февраля — полнолуние,

— с 17 по 22 февраля — убывающая луна.

Когда сажать рассаду и какую?

В феврале ученый-агроном советует садить семена томатов и перцев, так как им для вызревания нужно 60 дней. Но это только если на даче у вас есть теплица. Если высаживаете в открытый грунт — не торопитесь, подождите с высеванием до начала апреля.

— В нашем регионе лучше брать раннеспелые сорта и томатов, и перцев, — советует Людмила Пашнина. — У позднеспелого рассадный период длиннее, и, если нет теплицы, урожая можно не дождаться: плоды будут зеленые и их будет совсем мало.

Сейчас лучше высеивать раннеспелые сорта сладкого перца и томатов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в этом месяце ученый советует посадить цветы — петунию и лобелию. А также баклажаны, дыни, кабачки и землянику. Главное, придерживаться лунного посевного календаря.

На вопрос, когда сажать рассаду, Людмила Ивановна говорит: перец сладкий и томаты стоит высаживать 7-9, 23-25 февраля, а потом уже 3, 6, 7 и 8 апреля. Что касается земляники, для нее благоприятны 2, 4, 9, 14 и 23 февраля.

— Если на окнах есть подсветка, то можно высаживать, если нет — не нужно, солнышка мало, поэтому света недостаточно, из-за чего растениям будет плохо — их это угнетает, — комментирует ученый-агроном из Челябинска. — Если в комнате жарко, рассада сначала вытягивается, а потом падает от того, что корешок маленький и не может дать питание наземной части.

Какой должна быть почва?

Самое главное правило, когда будете высаживать рассаду, — почва должна быть рыхлая. Для этого ее нужно подготовить, положив в нее что-то питательное. Ведь если грунт будет бедным, в нем просто ничего не вырастет.

В магазинах продают множество рассадных смесей: торфяные горшочки, кокосовую стружку, почвенно-торфяные брикеты. Садоводам предлагают выбирать на свое усмотрение. Но Людмила Пашнина советует к любому из этих вариантов подсыпать землю, привезенную из сада.

Если земля для рассады будет чисто торфяная, то растениям будет плохо, так как торф для них слишком кислый. Ученая-агроном советует разбавить эту землю другой, а также добавить вермикулит или кокосовый брикет, чтобы почва стала рыхлой.

— Зимой грунт должен лежать в открытом месте — на балконе или в саду, в феврале его необходимо привезти домой в ящичках или мешках, чтобы он отошел в комнатных условиях. Затем к этому садовому грунту добавляем перегной.

Почву перед посадкой нужно подготовить Фото: Влад КОМЯКОВ

Людмила Ивановна уверяет, что почву нельзя пропаривать или нагревать не естественным путем. Например, в микроволновках или духовых шкафах. Высокая температура убивает микрофлору и микроорганизмы, которые перерабатывают почву, чтобы подготовить элементы питания для корешков.

— Раньше, когда вела лекции, я советовала садоводам смотреть на природу. В лес кто-то принес ведро навоза, чтобы удобрить? Не принес. Воды кто-то принес? Не принес. Растения растут сами по себе, дают урожай за счет собственного опада листьев, которые прикрывают земельку, а после дождика мокнут, и происходит ферментация, — поясняет принцип Людмила Пашнина. — Весной опад тонкий рыхлый и коричневый, и через него стрелочки пробиваются сами — никто не садит их. И нам так же нужно готовить землю.

Скрутите улитку!

Одни сеют в длинных горшках, другие — в одиночных, а третьи крутят... улиток! Людмила Ивановна рассказала, что сама пользуется таким способом, чтобы вырастить ее любимый лук-порей. И поделилась с читателями «Комсомолки» способом изготовления улиток.

Говорит, для этого понадобятся:

— тонкая подложка под линолеум из строительного магазина или полиэтилен,

— туалетная бумага,

— почва (не обязательно),

— вода,

— семена,

— канцелярская резинка (бывает на лекарствах),

— банка или миска с водой.

Подложку нужно нарезать на метровые полоски шириной в 10-15 см. Затем на нее положить смоченную туалетную бумагу. Отступив от края 1 см, нужно посеять томаты, перцы или тот же самый лук-порей.

Если хотите с почвой, то ее слой нужно положить на туалетную бумагу толщиной в 1 см. Семена насыпать тем же самым образом.

После этого скрутите полоску в плотный рулетик и затяните канцелярской резинкой. Почву пролейте раствором фитоспорина, чтобы убить патогенные микроорганизмы, и накройте улитку целлофановым пакетом или бахилами на резинке. А далее поставьте в емкость с водой.

— На донышке всегда должна быть вода, чтобы не подсыхала. Когда будет вода, почва будет ее впитывать, а корни будут стараться достичь ее, и маленькие росточки начнут расти.

Как только семена выстрелят, улитку можно разворачивать и пересаживать рассадинки в горшочки. Для этого сделайте неглубокую канавку, пролейте ее, рассадите сеянцы и накройте. Когда на улице потеплеет и будет выше 10 градусов, можно пересаживать в открытый грунт или в теплицу. Что делать дальше, вы уже знаете.

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