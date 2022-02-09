Всю кровь выпили: почетному донору из Челябинской области отказали в пособии из-за странной ошибки в документах

За 13 лет Ольга Балтина сдала кровь больше 40 раз Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Балтина из Магнитогорска — почетный донор России, обладательница второй положительной группы крови. С 2009 года она сдала ее больше 40 раз. За это ей по закону положено пособие. Оно выплачивается раз в год на сумму около 15 тыс. рублей. Но только получить его женщина не может — в собесе ей отказали в выплате сославшись на вопросы к прописке женщины. Она, к слову, не менялась с 2006 года, а в 2020 и 2021 годах женщина получала пособие без лишних вопросов.

— Позвонили из собеса и сказали, что сомневаются в моей прописке по месту жительства, не данным из паспорта. На основании этого мне отказано в социальном пособии. Значит, пока я сдавала кровь более тринадцати лет, сомнений в моей прописке не у кого не возникало. Настало время выплачивать пособия и вдруг, по неизвестной причине, появились сомнения, — рассказала Ольга Балтина.

Одним из оснований для отказа в выплате пособия может служить непредоставление всех данных. Но прописка — это данные из паспорта. Возникает вопрос, какую ошибку нашли сотрудники собеса в главном документе Ольги Балтиной и почему она обнаружилась только сейчас. Как пояснили в комплексном центре социального обслуживания Орждоникидзевского района Магнитогорска, каждый год данные они проверяют через МВД.

Почетному донору положено пособие 15 тыс. рублей раз в год. Фото: Ольга Балтина

— Мы делаем официальный запрос в органы МВД и нам дают информацию. Сейчас нам сказали, что у нее нет прописки в городе Магнитогорске. В 2020 году она действительно получила удостоверение и написала заявление на 20-ый год и на 2021 год, тогда прописка у нее была, — сообщили КП-Челябинск в собесе.

Тем временем, с женщиной связались представители регионального министерства социальных отношений и пообещали помочь индивидуально и разобраться с ситуацией. КП-Челябинск также направили запрос в ведомство для получения комментариев.

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