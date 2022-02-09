В Челябинске задержали директора горсада имени Пушкина

Фото: Горсад им. А.С. Пушкина / vk.com
В Челябинске задержали директора МАУ «Горсад им. Пушкина» Игоря Клеина. Информацию об этом подтвердили в администрации Челябинска.
— Администрация города окажет всесторонне содействие правоохранительным органам в расследовании, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Мы дозвонились в администрацию горсада, но там с нами отказались разговаривать.
По некоторым данным, Клеина задержали при получении взятки. Информация уточняется.
К МАУ «Горсад им. Пушкина» относится Кировка, а также челябинские парки, в том числе и парк им. Терешковой. Под руководством Клеина здесь создали каток, который теперь едва ли не самый популярный у горожан.
Напомним, его предшественницу Ольгу Попову в прошлом году осудили по статье «Халатность». Женщину обвинили в том, что она сдала в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции — это территория тоже принадлежит МАУ «Горсад им. Пушкина». Ущерб оценили в 4,9 млн рублей, с Поповой эту сумму взыскали, а также назначили штраф 30 тыс. рублей.
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