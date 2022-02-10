В Челябинске голый мужчина ворвался в салон красоты и два часа катался по полу

Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинске вечером 9 февраля неизвестный голый мужчина буквально вкатился в студию красоты на улице Сталеваров, 39. После этого он на глазах шокированного директора и клиентов заведения около двух часов кувыркался по полу и рассказывал, как его «обкололи».

— В этот момент в салоне был один клиент и ждали еще двух, которых пришлось отменить. У клиентки, которая это видела, на следующий день еще и именины, а тут она такой «стриптиз» увидела не самый приятный. Сам мужчина этот оторвал плинтус возле двери, но не нагадил — немного залил пол кровью, когда ему медики ставили катетер. Он сказал, что у него ВИЧ и гепатит, поэтому пришлось вызывать клининг, — рассказал КП-Челябинск директор салона Владимир Поплавский.

В это время мужчина периодически приходил в себя и рассказывал о своих наркоприключениях. Но потом он резко терял рассудок, пытался выбежать на улицу и говорил бессвязные вещи. Также, по словам очевидцев, он заявил, что некий Алексей его преследует и колет шприцами. На место происшествия прибыла Росгвардия.

— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по указанному адресу через 3 минуты после получения сообщения о происшествии. Мужчина был задержан и позднее передан бригаде скорой помощи, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Выяснилось, что перед этим мужчина буянил в подъезде одного из ближайших домов. Оттуда его спугнул местный житель. При этом мужчина подчеркивает — голыша он не выгонял, тот убежал сам.

— Я его не выгонял, сам убежал. А шел за ним потому, что у меня есть дети, как у многих, и в это время, если бы он на кого-нибудь напал, а он был агрессивен — я бы его просто вырубил, — рассказал неравнодушный житель ЧМЗ.

В распоряжении КП-Челябинск появилось видео, где мужчина рассказывает о себе. По его словам, зовут его Денис Бесчастнов, ему 37 лет. До этого он три года провел в ИК-8, где отбывал срок за хранение наркотических средств. Освободился он только 23 декабря. По словам мужчины, последние 2-3 дня он отдыхал на так называемой «блатхате» , где внутривенно употреблял наркотические средства. И там его друг предложил ему раздеться, чтобы было комфортнее.

В полиции факт происшествия подтвердили. Сейчас сотрудники выясняют все подробности случившегося.

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