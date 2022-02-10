О переломе узнали через 12 дней: в Челябинской области мальчик упал в колодец и сломал позвоночник

Фото: Сергей Волков

В городе Сатка Челябинской области по пути на тренировку 11-летний Денис Волков свалился в четырехметровый колодец. Мальчик серьезно повредил позвоночник, позднее врачи диагностировали ему компрессионный перелом нескольких позвонков. Теперь он закован в корсет и до конца года будет учиться из дома. Ребенку нельзя даже сидеть. Между обращением в больницу и постановкой диагноза прошло больше 10 дней. Отец ребенка рассказал КП-Челябинск, как все произошло и что он будет делать с этой ситуацией.

Денис и его 8-летний брат Кирилл 30 декабря шли на тренировку — оба ребенка занимаются лыжным спортом. Их дорога проходила через пустырь. Иначе добраться до секции можно только на маршрутке, но водители редко останавливаются при виде двоих мальчишек, предпочитая проезжать мимо. Поэтому пару километров дети как правило идут на своих двоих. Их дорога пролегает через железнодорожный переезд и пустырь. Именно на нем Денис и свалился в колодец, который по документам оказался дюкерной камерой.

Даже есть Денису сейчас приходится стоя. Фото: Сергей Волков

— Он шел немного впереди Кирилла. Сам момент падения и следующие несколько минут он даже не помнит, потому что ударился головой и потерял сознание. Младший от увиденного растерялся и начал звать на помощь, но поблизости никого не было, телефон он тоже дома оставил. Только когда Денис очнулся он сперва позвонил матери, потом уже со мной связался. Он даже не мог объяснить, где находится, только что где-то под землей, — рассказал КП-Челябинск отец мальчишек Сергей Волков.

После этого отец сорвался с работы и поехал искать сына. Он знал маршрут мальчишек до лыжной базы. Но точное место происшествия ребенок до него донести не мог. Поэтому Сергей и не смог объяснить куда приехать спасателям. Еще он связался с тренером и попросил выехать на поиски с другой стороны, что тот и сделал. Все это время отец был на связи с кричащим и плачущим от боли и страха сыном. В какой-то момент ребенок вспомнил, что по пути они с братом прошли железнодорожные пути. Это и помогло их найти.

— Я подъехал к ближайшей точке, выхватил из машины буксировочный ремень и побежал в сторону лыжной базы. Потом увидел младшего сына. Он уже очень сильно замерз и когда я к нему подбежал, у него началась истерика. Посмотрел, на старшего — он в люке, на глубине около четырех метров. Приехал тренер с веревкой. Мы спустили ремень к сыну, попросили обвязать его вокруг пояса и взять в руки веревку. Так его и подняли. Через несколько минут приехала скорая и спасатели. Оттуда сына уже увезли в Центральную больницу, — вспомнил Сергей.

Колодец находится а небольшой возвышенности. Фото: Сергей Волков

После этого началась вторая часть проблем. В больнице мальчик ждал своего приема больше получаса, потом его без осмотра направили на КТ. Еще через полтора часа отцу отдали протокол исследования без печати и подписи доктора. Там было зафиксировано подозрение на компрессионный перелом одного из позвонков. Но медперсонал только порекомендовал купить корсет для позвоночника и отправил Сергея с Денисом домой. Посоветовали обратиться к травматологу семье сотрудники отдела ПДН, которые оперативно начали работать с произошедшим.

Фиксирующий корсет для мальчика купили сразу. Но врачи не сказали покупать корсет с поддержкой головы и шеи. Мальчик стал жаловался на тошноту и головные боли. 10 января родителям ребенка заявили в травматологии, что корсет подобран неверно, а ребенка нужно срочно везти в Челябинск. Направление, к слову, выдали только на следующий день. Тогда же мальчика и повезли в областную детскую клиническую больницу.

— Мы постелили на заднее сидение машины одеяла, положили сына, раз ему сидеть нельзя. В таком состоянии он и ехал в Челябинск. В больнице сразу Дениса госпитализировали, провели МРТ. Выяснилось, что у него компрессионный перелом четырех грудных позвонков и отек спинного мозга в них, — рассказал отец Дениса.

Десять дней ребенок провел в больнице. Выписали его оттуда уже в специальном корсете, который поддерживает еще и голову. Теперь он не может сидеть. Денис даже ест стоя. В школу он тоже пока не ходит, вместо этого его посещают учителя. Сколько займет лечение и реабилитация пока не ясно.

Заявление в полицию о падении ребенка семья написала 31 декабря. Позднее к нему добавилось еще одно — в Следственный комитет. В нем уже просят провести проверку Саткинской больницы на правильность и полноту оказания медпомощи. Также отцу уже сообщили, что этот колодец принадлежит организации «Энергосистемы». Его закидали шлакоблоками и шифером уже на следующий день после случившегося с мальчиком. Уголовное дело сейчас возбуждено по причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виновников предстоит найти полицейским.

— Мы хотим, чтобы в городе было безопасно. Чтобы, отпуская детей на секции или в школу, родители были уверены, что они в безопасности. Таких ситуаций вообще быть не должно. Сейчас сыну необходимо лечение, потом реабилитация. Неизвестно, как это все скажется на здоровье моего сына, — подвел итог Сергей.

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