ФСБ задержала жителя Челябинска за серию ложных минирований зданий

В отношение задержанного возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с полицейскими из Ставрополья задержали жителя Челябинска, причастного к более 20 сообщениям о ложных минированиях в нескольких российских регионах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Как сообщили в пресс-службе челябинского УФСБ, задержанный дал признательные показания.

— Я направлял сообщения о ложном минировании на почты школ и учреждений. Я использовал Telegram и средства анонимности, также использовал почты Outlook, Proton и «Яндекс.Почту». Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. В содеянном раскаиваюсь: больше такого делать не буду и другим не советую, — сказал задержанный на видео, которое записали сотрудники ведомства.

Челябинцу грозит от 3 до 8 лет лишения за свободы. Также ему придется возместить причиненный ущерб за свои ложные сообщения.

Как отметили в ФСБ, ложные террористические угрозы распространяются преступниками для дестабилизации обстановки в Российской Федерации, а также с целью вымогательства и хулиганства. Сейчас ведется розыск других лиц, причастных к сериям ложных минирований.

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