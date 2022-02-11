Дворовой хоккей объединил все поколения поселка Аэропорт

У маленьких хоккеистов теперь новая защита и клюшки для побед на дворовых турнирах. Фото: мэрия Челябинска

Дворовой команде «Сокол» поселка Аэропорт Челябинска около 70 лет. В ней играли еще дедушки современных ребят — первые жители поселка. За свою историю брали кубки турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Сегодня команда возрождается. С участием администрации Челябинска построили новый корт, закупили экипировку, пригласили тренера, и результатов не пришлось долго ждать — снова победы и приглашения в профессиональные клубы.

КОМАНДУ СОБРАЛ С НУЛЯ

Сегодня ребятам из команды «Сокол» вручают новую экипировку. Дорогая хоккейная форма часто отворачивает родителей от этого вида спорта. Но детей командная игра быстро затягивает. Ярослав в свои 12 лет пока не задумывается о карьере хоккеиста, но на тренировки приходит каждый день.

— В первый раз я встал на коньки в шесть лет и сразу разбил нос, — вспоминает Ярослав. — Потом начал кататься, папа купил мне форму и первую деревянную клюшку. Сначала был нападающим, а теперь — вратарь. В «Соколе» играю всего полгода и хочу стать лучшим вратарем в нашей команде. Недавно играли в поселке Красное Поле и выиграли со счетом 6:3. Еще собирались на матч «Металлурга» в Магнитогорск.

Теперь у детской команды свой постоянный и молодой тренер. Александру Воденникову 21 год, он только начинает свою карьеру наставника. Но на коньках стоит сколько себя помнит: за плечами детский «Трактор» и юниорский «Мечел» (сейчас «Заряд»). С ребятами работать ему нравится. Спортивный дух тренируют в детской дворовой лиге: в середине сезона «Сокол» держится на третьем месте среди 20 команд Челябинской области.

— С формой, конечно, были проблемы, брали у друзей, чтобы играть, я свою выдавал, так как всю жизнь играю, — рассказывает Александр Воденников. — Первую партию дали ребятам постарше. С маленькими вообще беда, ни у кого из них не было даже клюшек. Сначала я был вожатым в лагере, потом начал тренировать хоккеистов в городе в команде «Старт». Теперь устроился в «Спортивный город». Зарплата хорошая, все, что прошу детям, выдают. Планирую долго здесь работать, так как считаю, что хорошую команду собрал с нуля. Парни до меня просто катались на коньках, а сейчас тренируются, как положено.

Чтобы попасть в профессиональную команду, не обязательно тренироваться при клубе. Двоих ребят из «Сокола» уже заметили профессионалы и пригласили к себе.

Фото: мэрия Челябинска.

ДЕТЯМ ПОСТРОЯТ ТЕПЛЫЕ РАЗДЕВАЛКИ

На корте в поселке Аэропорт занимаются 30 детей: младшая и старшая группы. Экипировка дорогая, и жители обратились к местным депутатам и в администрацию Челябинска с просьбой помочь с формой. Дотацию в 570 тысяч рублей направило Законодательное собрание Челябинской области, муниципальное учреждение «Спортивный город» закупило клюшки. К следующему сезону поставят теплые раздевалки.

Посмотреть на тренировку ребят и вручить экипировку приехала глава Челябинска Наталья Котова. Сейчас в городе 84 дворовых корта, где занимаются дети. Их строят и финансируют, в том числе, общественники, депутаты и меценаты. Летом площадки используются для игры в футбол.

— Для команды поселка Аэропорт купили 10 комплектов для полевых игроков и один комплект для вратаря, — рассказала Наталья Котова. — Летом планируем залить асфальтовое покрытие, в 2020 году отремонтировали саму деревянную коробку. Всего по городу 84 корта, на них работают 37 спортивных инструкторов, заливают лед и следят за ним 70 человек. Будем и дальше строить новые «коробки», ремонтировать те, что находятся в аварийном состоянии. Многие великие спортсмены начинали именно с таких дворовых площадок, возможно, и из этих ребят вырастут большие спортсмены.

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