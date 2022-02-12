Синяки и рекорды: в Челябинске прошла массовая гонка «Лыжня России»

Спортивный выходной получился у челябинцев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На лыжи 12 февраля встали сотни южноуральцев. Это не флешмоб, а массовая гонка «Лыжня России». Попробовать свои силы пришли и стар и мал. Для кого-то участие в забеге стало юбилейным, а для кого-то первым в жизни. Ведь здесь главное не борьба за секунды для победы, а хорошее настроение.
Массовая гонка проходила в 43 районах Челябинской области. Это событие всегда собирает множество поклонников здорового образа жизни и активного отдыха. Фотограф КП-Челябинск тоже поучаствовал в забеге и запечатлел самые яркие моменты — падения и рекорды.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жена губернатора Ирина Текслер тоже встала на лыжи.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снегопады накануне главных массовых соревнований будто по заказу подготовили трассу. Это был один из самых снежных и солнечных забегов «Лыжни России». Ежегодно в Челябинске в феврале на лыжи встают около 20 тысяч человек. На этот раз было очень много малышей. Даже целый детский сад.
— Мы пришли за компанию с детским садом, — рассказывает мама двух мальчиков трех и пяти лет Эля. — У нас в семье никто не катается, а дети вот любят лыжи. У нас лыжи в деревне — это любимое занятие.
Самой опытной участнице от Советского района Ларисе Субботиной 79 лет. На пенсии она не сидит на месте. 2 раза в неделю обязательно проходит на лыжах 4, а то и 5 км.
— Лыжи я люблю с детства, меня папа поставил и ходила вся семья, — говорит Лариса Васильевна. — И сейчас на лыжах катаюсь, в бассейн хожу. Когда в лес прихожу, там такая красота! И белок там увидишь, и сосны после снега — красавцы стоят, и воздух хороший. «Лыжню России» очень люблю, как начались эти лыжные гонки, всегда участвую.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
СЫН ГУБЕРНАТОРА ОБОГНАЛ ПЕРВУЮ ЛЕДИ
Лыжня России — традиция и семьи губернатора Челябинской области. Пока Алексей Текслер бежит в Коркино, Ирина Текслер с сыном Михаилом стартовали в общем забеге на 2 км в Челябинске.
— Массовый забег всегда имеет свои правила движения, особенно на старте, когда много людей, но это очень здорово, — делится впечатлениями после забега Ирина Текслер. — Я чувствую, что сегодня больше людей, чем в прошлом году. Сегодня Миша бежал со своей школой, гимназией №80 за Советский район. Рада, что у сына урок физкультуры зимой — это беговые лыжи, поэтому он гораздо быстрей завершил этот круг, чем я в массовом забеге. В этом году раз шестой я бегу на лыжах, бегаю в нашем бору. Я не такой профессионал, как мой сын и подготовленные чемпионы, но считаю, что у меня неплохой физический уровень подготовки. Это самый большой праздник спорта России, потому что бегут все наши города и села. Ощущение причастности поднимает настроение.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ПОБЕДИТЕЛИ
Участники вышли на старт в четырех категориях: юноши, девушки, мужчины и женщины. Юноши и девушки бежали 5 км, участники старшего возраста — 10 км.
Призеры среди девушек :
1. Выскуба Ника (Юность-Метар)
2. Лещенко Дарья (СШОР 5)
3. Барашкова Анна (СШОР 5)
Призеры среди юношей:
1. Даниленко Арсений (СШОР 5)
2. Сапегин Вячеслав (Юность — Метар)
3. Евсеев Никита (Юность — Метар)
Призеры женского забега:
1. Александрова Анастасия (Златоуст)
2. Воробьева Любовь (СШОР 5)
3. Боровинских Кристина (Юность — Метар)
Призеры мужского забега:
1. Рудаков Александр (СШОР 5)
2. Мельник Александр (Челябинск)
3. Садыков Евгений (Челябинск)
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СПРАВКА КП
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встали более 400 тысяч человек в 72 регионах.
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