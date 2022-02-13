В Челябинске крупный пожар на Лакокрасочном заводе [видео] [фото]

Горит 300 кв.м. площади. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня утром, 13 февраля, на Лакокрасочном заводе Челябинска произошел пожар. Горели производственно-складские помещения на площади 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. К моменту прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 человек. Ожоги лица и рук получил один человек — его увезли в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Пожарная охрана работала по повышенному номеру сложности. На тушении задействовано 4 звена ГДЗС, 4 ствола Б. На данный момент на пожаре ликвидировано открытое горение, стволы работают на охлаждение строительных и производственных конструкций, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Челябинской области Максим Толстихин.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. Сейчас, после ликвидации открытого горения идет проливка и разборка конструкций.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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