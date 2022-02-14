Марка SKODA и официальный дилер «Чешский дом» рады представить российскому рынку новинку — обновленный KODA KODIAQ

Фото: SKODA

С 21 по 25 февраля будет проходить презентация в формате онлайн. Вас ждет серия интересных видеоматериалов. Вы познакомитесь поближе с новой моделью обновленного ŠKODA KODIAQ . Увидите обновленный экстерьер и уникальные решения SIMPLY CLEVER. А также в рамках онлайн презентации вам продемонстрируют практичность салона и багажника, мультимедийную систему, коробку передач и двигатель.

Свои вопросы, комментарии, пожелания просим направлять следующими способами:

1. В онлайн режиме написать во «ВКонтакте» в личные сообщения администратору сообщества.

2. В онлайн режиме написать в «Инстаграме» в директ или под постами.

3. Позвонить по телефону (351) 211-34-00.

Приятного всем просмотра!

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