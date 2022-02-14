Пять лав-стори из Челябинска, которые заставят вас поверить в настоящую любовь

Эти пары вместе несмотря ни на что

Слишком разные или... слишком похожие. Эти пары удивляют своими историями: жена годится во внучки, девушка-дюймовочка с врожденным заболеванием, учительница и ученик, свадьба в Корее без одобрения родителей и спортивная семья, у которой, наоборот, царит полная идиллия. В День всех влюбленных мы собрали самые интересные лав-стори, которые выходили в «Комсомольской правде-Челябинск».

ПРИНИМАЮТ ЗА ДЕДА И ВНУЧКУ

Встретив их на улице, вы подумаете, что это дедушка и внучка. На самом деле это муж и жена. У Виктории и Бориса Розенбергов разница в возрасте почти 40 лет. Но это не мешает им жить душа в душу и воспитывать теперь уже троих детей. Почти через год после выхода нашего материала в их семье случилось пополнение и сразу двойное — Виктория родила замечательных мальчиков-близняшек.

Когда они познакомились, девушка работала в газете «За возрождение Урала», ей поручили сделать интервью о бравом военном в отставке, который тогда отвечал за работу с молодежью. Затем они пересекались на различных мероприятиях, общались. Тогда девушка была замужем, супруг почти ровесник. Через некоторое время она вдруг заявила: развожусь.

— Я сначала отговаривал ее, потом попытался найти ей парня среди моих знакомых, — вспоминает Борис Розенберг.

Пара мечтает сделать туристический центр в Юрюзани Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К моменту знакомства Борис Яковлевич полгода был вдовцом — жена, с которой они прожили 33 года, «сгорела» от рака за три месяца. И, как ни странно, именно его родственники приняли их отношения в штыки.

После выхода статьи в «Комсомолке» пару даже пригласили на Первый канал, где они сделали шокирующее признание. В соцсетях мнения о необычной семье разделились. Но Виктория нашла, что ответить:

— После публикации мой муж получил почетный статус «дед-педофил», а я — «извращенка». Люди говорят о чем-то, не понимая сути явления. Кто такой педофил? Тот, кого тянет исключительно к детям. Алло! Когда мы познакомились мне было 22. Совершеннолетие наступает в 18.

И не поспоришь. Сейчас пара мечтает купить старинный дом в Юрюзани и развивать там туризм.

ПРИНЦ ДЛЯ ДЮЙМОВОЧКИ

Еще одна невероятная лав-стори: он в два раза выше ее и на 9 лет моложе. Яна ростом меньше метра и не может ходить. У нее врожденное генетическое заболевание, которое передалось через несколько поколений. Просто Дюймовочка и ее принц, готовый каждый день носить любимую на руках.

— А с парнем что не так? — спрашивают знакомые, которым я рассказала про удивительную пару.

Приготовьтесь удивляться. Владимир здоров. Его родители сначала были против такого союза. Они даже запирали парня дома, чтобы не бегал на свидание к Яне.

Яна и Вова в редакции "Комсомольской Правды" Фото: Андрей АБРАМОВ

— В поселке Старокамышинске, где мы жили, все друг друга знают. Мы гуляли в одной компании, — рассказывает Яна. — Однажды во время прогулки все ребята вдруг куда-то разбежались. Просто забыли обо мне. Я даже растерялась. Оглядываюсь и вижу Володьку. «Я тебя одну не оставлю», — сказал он и проводил меня домой. Я подумала: «Ну надо же! Этот человек не предаст и не бросит, как другие». Случай нас сблизил. Мы стали больше общаться, а потом все как-то само собой закрутилось.

Как и в предыдущей истории, не все поняли их чувств. Люди искали какую-то выгоду со стороны парня и девушки. Кто-то жалел его, кто-то — ее.

— Я не боюсь критики людей. Меня многие пытались оскорбить в комментариях. На больших эмоциях из ста человек я ответила примерно четверым. Изложила свое мнение. С одним даже поругалась, — ответила хейтерам Яна. — Очень жаль, что столько злых людей. Но нас их зло не задевает. В нашей жизни много интересного. В первую очередь мы с Вовой интересны друг другу. А если кто-то пишет гадости, значит, это у них что-то не сложилось в жизни. Спасибо тем, кто нас поддержал.

УЧИТЕЛЬ ГОДА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА УЧЕНИКА

Автор нескольких бестселлеров об отношениях, блогер из Челябинска Наталья Краснова, которая раньше преподавала в школе, обручилась в третий раз.

— Я вышла замуж. Это не шутка и не прикол. Фамилию свою оставила. Имя тоже, — подписала снимок блогер.

Краснова призналась, что болезненно реагирует на негатив. Фото: Instagram/krasnovanatasha

На месяц супружеской жизни Краснова сильнее приоткрыла дверь в личную жизнь и поведала, какая у них с любимым разница в возрасте.

— Мне сейчас 41 год, ему 24 года. Я не буду вам тут врать, что «возраст ваще не ощущается» и что «мы выглядим, как ровесники». Я старше. Намного. Поэтому у нас не получится, как в сказке, жить долго и счастливо и умереть в один день. Потому что я, очевидно, умру раньше, — написала Краснова.

В этом сообщении стендап-комик сравнила мужа с туфлями, в которых комфортно. И сообщила, что бывшие супруги были как красивая, но жутко неудобная и натирающая до крови обувь.

— Предыдущие мужья идеально подходили мне (по мнению общества), но ни черта не подходили мне (по мнению меня), — подчеркнула Наталья.

После выхода материала Наталья написала комментарий под постом «Комсомолки» в Instagram.

— Вот поэтому я два года никому ничего не рассказывала. Раздули новости, — написала блогер.

«САША + ТАНЯ» ПО-КОРЕЙСКИ

Зоя Комлева — модель, репортер, блогер и телеведущая шоу с огромным рейтингом в Южной Корее. Имя челябинки — в топе популярных запросов в азиатском Интернете. Вот только зовут ее здесь Михо. Корейцы не могут выговорить букву «З».

С будущим мужем нас познакомили общие друзья, он три месяца добивался свидания, а потом они снова случайно встретились в одной компании. И тут он признался в своих чувствах.

Михо и ее муж. Фото из личного архива героини материала.

— У него прямо слезы стояли в глазах. Это было так искренне, что я не могла не поддаться. Мужчины в Корее, по сравнению с российскими, более мягкие, внимательные, милые и трогательные. Мы стали встречаться и через три месяца поженились, — рассказала Зоя.

На свадьбе было 300 человек — это считается немного. Семья мужа изначально отнеслась к иностранной невестке очень плохо — брак после трех месяцев свиданий, да еще и с иностранкой! А в Корее жениться без одобрения старших — большой проступок. К счастью, они довольно быстро преодолели непонимание.

Пара снялась в программе о том, как иностранцы живут в Корее и завоевали большую популярность. Теперь жизнь русско-корейской пары расписана по минутам: съемки, съемки, съемки…

— Всей семьей мы снялись в реалити-шоу «Невестка в стране чудес». В доме установили камеры. Зрители наблюдали за нашей жизнью. Эта передача в основном про взаимоотношения невестки и свекрови. В Корее это больная тема. Похоже на то, как в России ходят байки про отношения тещи и зятя, — рассказала Зоя.

У пары есть видео-блог — что-то вроде российского сериала «Саша + Таня».

— Только у нас практически нет сценария. Мы показываем реальную жизнь. Люди говорят нам: «Вы таким милые и смешные!» Меня узнают на улицах каждый день, просят сфотографироваться.

ВМЕСТЕ В ЖИЗНИ И В СПОРТЕ

Жизнь спортсмена — постоянные тренировки и разъезды. Обладательнице серебряной медали по тхэквондо на Олимпиаде в Токио Татьяне Мининой (в девичестве — Кудашовой) не приходится ничего объяснять мужу, ведь он тоже спортсмен. Константин Минин — чемпион и призер чемпионатов мира, бронзовый медалист чемпионата Европы. Будущие супруги хоть и из разных спортивных школ — из «Коре» и «Буревестник», но часто вместе выезжали на соревнования, много общались, а потом и подружились.

Расписаться решили в пандемийный 2020-й год. На самоизоляции никаких тренировочных сборов, соревнований. Вот и приняли решение официально создать семью. На свою свадьбу они попросили друзей и родственников вместо цветов и подарков принести корм для собак. Набралось с несколько десятков больших упаковок.

Константин и Татьяна Минины отказались от цветов на свадьбе, чтобы помочь бездомным собакам. Фото: Татьяна Кудашова/Instagram.com

— Я увидела, что так сделала одна пара. Предложила мужу, он согласился, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Минина. — Указали это в наших приглашениях и озвучили лично. Очень рады, что все гости нас услышали и поддержали. Действительно, каждый принес корм для собачек.

На олимпиаде в Токио мы вместе с Константином мы болели за Татьяну. А потом встречали ее в аэропорту. Красота с кулаками: как в жизни выглядит «серебряная» Татьяна Минина.

Кстати, брат Константина Вячеслав женат на тхэквондистке из Санкт-Петербурга Дарье. Она тоже носит фамилию мужа — Минина. Вячеслав — чемпион России, победитель первенства Европы среди молодежи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru