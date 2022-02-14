В Челябинске маршрутка с пассажирами влетела в легковушку, есть пострадавшие

После столкновения автомобили чуть не врезались в столб, но их спасла куча снега. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в леговушку. Авария произошла в понедельник, 14 февраля, на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Как сообщили в ГИБДД Челябинска пострадали четыре человека.

—Травмы получили три человека, находившиеся в легковом автомобиле, а также один пассажир маршрутного автобуса №56, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как легковушка пересекает перекресток и в этот момент в нее врезается маршрутка. После удара оба автомобиля отбрасывает в сторону столба.

Наш корреспондент с места событий передает, что одного из пассажиров увезла в больницу машина скорой помощи. Также стали известны подробности аварии.

— В машине за рулем была девушка, зовут Анастасия. Утверждает, что ехала на зеленый, и в нее врезалась маршрутка, — передает корреспондент КП-Челябинск.

Сотрудники ГИБДД берут показания у водителя маршрутки. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Перекресток улиц Доватора и Шаумяна является одним из самых аварийных в городе. Здесь постоянно происходят аварии, несмотря на то, что дорога ровная, есть светофоры. Несколько лет назад в этом месте насмерть сбили маму с трехлетней дочкой — водитель мчался наперегонки с приятелем и вылетел на остановку. В январе 2019 года автомобиль протаранил здесь цветочный киоск. Были и другие аварии с пострадавшими и погибшими. Но в ГИБДД не считают этот перекресток очагом аварийности.

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