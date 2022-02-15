«Совсем совесть потеряли»: в Кургане мать с младенцем на руках не пустили в самолет

Самолет Курган — Сургут авиакомпании Utair улетел без нескольких пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мать с младенцем на руках не пустили в самолет из-за неработающего табло в аэропорту. Такая вопиющая ситуация произошла в Кургане. Оксана с грудным ребенком проделала долгий путь из Шадринска, чтобы вылететь домой в Сургут. По ее словам, в аэропорт они приехали в пятницу, 11 февраля, около четырех утра, а до рейса оставался примерно час.

Женщина хотела зарегистрироваться, но не могла понять, на какую стойку ей нужно обратиться, и попросила помощи у сотрудников аэропорта. Они сказали ей, что на экране все написано, вот только экран был выключен.

— Мы не знали, куда нам идти на регистрации, и стояли, как оказалось, на рейс до Москвы, — рассказала Оксана Солдатова-Небаракова. — Потом нам сказали, что мы должны подойти к другой стойке, но там заявили, мол, регистрация окончена. И нас не пустили в самолет. Но не только мы пострадавшие — перед нами стояли две женщины, которых тоже не пустили.

Табло над стойкой регистрации выключено Фото: Оксана Солдатова-Небаракова

После этого Оксана просила руководство аэропорта все-таки пустить их на рейс, но никто не пошел ей навстречу. Вместо этого женщине протянули книгу жалоб и сказали, что о своих претензиях она может написать там. По словам Оксаны, в аэропорту не было и объявлений, что есть опаздывающие на посадку, поэтому самолет улетел в Сургут без них.

Со слезами на глазах семья вернулась в Шадринск. Там они немного отдохнули с дороги и поехали в Тюмень, чтобы вылететь в Сургут оттуда. В тюменском аэропорту обошлось без казусов, и семья добралась до дома.

— Работники культурного аэропорта города Курган, неужели нельзя было посадить на рейс людей с грудным ребенком на руках? Вы совсем совесть потеряли, — пожаловалась Оксана в социальных сетях.

Мы отправили запрос в аэропорт Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации статьи ответ в редакцию не поступил.

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