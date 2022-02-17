Звезды «Комсомолки» — на «Солнечной долине»

Евгений Сазонов, шеф-редактор федерального медиахолдинга «Комсомольская правда», автор книг «Тунгусский метеорит», «Географическая энциклопедия «Шантарские острова», соавтор книги «Тайна перевала Дятлова», талантливый фотограф и travel-журналист, выступит в ближайшую субботу в Челябинской области на медиафоруме «Вершина». Он расскажет о туристических проектах «Комсомольской правды», ярко показывающих достопримечательности нашей страны. Такие масштабные проекты «Комсомольская правда» организует в сотрудничестве с туристическими организациями, компаниями и другими СМИ. Надеемся, примеры редакции вдохновят участников форума больше рассказывать и показывать о своих регионах!

На ежегодный медиафорум в горах Южного Урала соберутся журналисты, PR-специалисты, travel-блогеры из шести регионов — не только из Челябинской области, а из Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и даже Крыма. Собравшиеся обсудят возможности совместной работы над увеличением туристического потока: какие общие проекты можно создавать, чтобы продвигать регионы в межрегиональной, федеральной повестке. Как специалисты сферы медиа могут участвовать в территориальном брендинге.

Также приедут главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, известный ведущий этого телеканала Андрей Понкратов, популярные travel-блогеры. Количество редакций СМИ, сотрудники которых зарегистрировались в этот раз, впечатляет — 32.

В рамках форума состоятся соревнования межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Евгений Сазонов войдет в состав в состав команды «Комсомольской правды».

На соревнования по горным лыжам и сноуборду зарегистрированы 17 команд. Есть команды от редакций СМИ, например, медиахолдинг «Первый областной», ГТРК «Южный Урал», телеканал «Тюменское время», команда 74.ru, а также сборные, куда входят сотрудники нескольких организаций.

Что замечательно, на кубке СМИ известные ведущие, мэтры журналистики, депутаты общаются с начинающими специалистами медиа. По предложению уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, в кубке СМИ примут участие студенты 1-2 курсов профильных факультетов ЮУрГУ и ЧелГУ, из Челябинска и Миасса. Юнкоры обещают яркие репортажи.

Спортивный турнир для горнолыжников и сноубордистов среди звезд медиа традиционно проходит на несложном участке, главное — участие, привлечение внимания к горнолыжному спорту и здоровому образу жизни. Всего будет вручено 33 медали (в командном и личном зачете), но есть также креативные номинации — за волю к победе, самому яркому участнику и другие.

Команда-победитель получает кубок СМИ с изображением Ольги Давиденко (председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год, а также основателя профессионального сообщества PR-специалистов клуб пресс-служб Челябинской области), именем которой названо мероприятие. В программе — награждение победителей конкурса имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов. Конкурс проводит Союз журналистов Челябинской области, а премии победителям традиционно выделяет группа компаний «Микар» по инициативе председателя совета директоров ГК «Микар» Семена Мительмана.

— Это ежегодное мероприятие давно переросло отраслевой спортивный турнир, — подчеркнула Алена Вериго, руководитель оргкомитета, член правления Союза журналистов Челябинской области. — Южный Урал — самое подходящее место, где большой зимний медиафорум может быть совмещен с горнолыжными соревнованиями! Специалисты медиа, собираясь вместе, не могут не обсудить важные темы. Все это становится возможным, когда объединяются сразу несколько организаторов. Когда общие задачи ставят и органы власти, и Союз журналистов, и крупные уральские компании, социально активные, которые понимают значение мероприятия для развития региона.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк:

— На Кубке СМИ собираются самые активные и вовлеченные в жизнь региона люди. Событие стало известно за пределами Челябинской области — это подтверждает, насколько значима эффективная коммуникация с журналистским сообществом. Сбер ценит возможность поддержать Кубок СМИ — мы открыты к сотрудничеству и всегда с готовностью помогаем медиа развиваться.

Мероприятие организовано Союзом журналистов Челябинской области при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Группой компаний «Микар», горнолыжным курортом «Солнечная долина».

Ключевые партнеры: Челябинское отделение ПАО Сбербанк (соорганизатор медиафорума), Русская медная компания, ООО Уралэнергосбыт. Страхование участников соревнований обеспечивает страховой дом ВСК. Также организаторы благодарят группу компаний «Ариант», сеть стоматологических клиник «Белый Кит», консалтинговую группу «Партнер» (юридическая помощь), инвестиционную компанию «Фридом Финанс», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB.

За новостями о Кубке СМИ можно следить во «ВКонтакте» и на «Фейсбуке». Планируется онлайн-трансляция из зала медиафорума.

#КубокСМИ2022

Фото: Юлии Боровиковой, Людмилы Ковалевой и из архива Кубка СМИ