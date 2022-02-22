Оперная дива Хибла Герзмава написала о концерте в Челябинске три слова

С симфоническим оркестром Челябинской области Хибла Герзмава выступает во второй раз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звезда мировой оперы Хибла Герзмава выступила в Челябинске с сольным концертом вместе с симфоническим оркестром региона. Билеты были раскуплены буквально за пару дней.

Такого аншлага в Челябинске давно не было.

— На третий день после старта продажи билетов зашла на сайт и покупать уже практически нечего было.

— Мне вчера сказали, что два билета сдали и тут же их купили.

— Да, а нам повезло, — делятся в очереди в гардероб посетительницы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хибла Герзмава одна из самых востребованных оперных певиц в мире, исполнительница репертуара бельканто. Для челябинцев народная артистка России исполнила арии из опер «Трубадур», «Сила судьбы», «Аида», «Тоска», неаполитанские песни Эрнесто ди Куртиса. Симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова дополнил концерт увертюрами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене Хибла Герзмава обошлась без обращений к зрителям. Она просто улыбалась, излучала энергию, искренне обнимала тех, кто подарил цветы, и дарила всем свой прекрасный голос. Но до концерта за кулисами оперная дива поделилась впечатлениями.

Из гримерной народная артистка России вышла с супругой губернатора Ириной Текслер. Видя, как журналистам неудобно стоять в коридоре, Хибла хлопнула в ладоши и стремительно начала менять дислокацию, выбрав сцену фоном для записи.

— Мы очень благодарны Хибле за ее приезд, — начала Ирина Текслер. — В прошлом году она приезжала на фестиваль Дениса Мацуева, и мы пригласили выступить сольно. Хорошо, что есть люди, которым невозможно отказать, я сейчас имею ввиду Дениса Мацуева.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Текслер добавила, что своим концертом Хибла буквально повысила уровень челябинского театра оперы и балета.

— Я обещала, я приехала, — с улыбкой ответила Хибла Герзмава. — Я это делаю с удовольствием, потому что в Челябинске жила и работала мой профессор Евгения Михайловна Арефьева, потом уже она переехала в Екатеринбург. Маэстро спасибо за шикарный оркестр. Он молодой, ему всего три годика, но талантливый.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хибла посвятила первый сольный концерт в Челябинске мужчинам, так как он проходил накануне 23 февраля:

— Города отличаются и публика, но я выхожу на сцену и люблю любого зрителя. Ведь важно понимать, что ты им несешь и с чем выходишь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После концерта на своей странице в Инстаграме Хибла написала всего три, но таких важных для челябинцев, слова: «Удивительная, изысканная публика!».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА КП

Хибла Герзмава — ведущая солистка театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ей аплодируют в лондонском Ковент-Гардене, Метрополитен-опере, Венской Государственной опере, Ла Скала и других театрах, она блистает в сложнейших оперных партиях и увенчана самыми почетными наградами, среди которых — единственный в истории Гран-при Международного конкурса имени Чайковского.

Голос певицы одинаково убедительно звучит в классических ариях, джазовых импровизациях, старинных романсах.

Признанная оперная звезда поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра. Хибла Герзмава — дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

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