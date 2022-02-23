Перловка со вкусом свечки и вкуснейшая икра: журналист КП-Челябинск продегустировал армейский сухпаек

Набор армейского сухпайка рассчитан на одни сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня во всей стране отмечают День защитника Отечества, и поэтому редакция КП-Челябинск решила узнать, чем питаются солдаты. Для этого взяли два сухпайка — один армейский, а второй используют спасатели.

Особых отличий между ними нет: оба весят чуть больше полутора килограммов, а рацион включает почти четыре тысячи килокалорий. Три горячих блюда, паштеты, кабачковая игра, яблочное варенье на сладенькое и галеты, заменяющие хлеб. По напиткам тоже есть где разгуляться: яблочный растворимый лимонад, чай и кофе со сливками. Что из этого самое вкусное, а что без слез невозможно доесть, смотрите в нашем видеоролике.

Стоимость сухпайка — 800 рублей. По сути, столько же можно отдать за плотный обед в недорогом кафе, но здесь еда рассчитана на целый день солдата. На вкус горячие блюда оказались далеко не лучшими. Как будто их создатели вообще и не знали, что от трапезы можно получать удовольствие, а просто сделали калорийные каши с говядиной и все. Хотя, в полевых условиях, возможно, блюда будут казаться чуть ли не ресторанными.

Горячие блюда оставляют желать лучшего Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот кабачковая икра и мясной паштет — очень вкусные. Особенно вприкуску с галетами. Жалко, что и того, и того — маловато. Думаю, икра улетит в один миг за завтраком или обедом.

Напитки тоже вполне себе неплохие, особенно можно выделить яблочный растворимый лимонад. Напоминает напиток «Инвайт» из далекого детства, который растворяли в пропорциях один пакетик на два литра воды. Растворимый кофе со сливками и чай — самые обычные.

В этом наборе почти четыре тысячи килокалорий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подводя итог: если убрать горячие блюда, то сухпаек великолепен. Если же брать в расчет перловку и гречку с говядиной, то средненько, но есть можно. Так что голодать с таким набором не придется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru