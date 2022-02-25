Вместо этапа Кубка мира: фристайлисты выступят с показательной программой в «Солнечной долине»

Олимпийская сборная России выступит в «Солнечной долине» 26 февраля с показательной программой. Фото: оргкомитет соревнований.

Два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс должны были пройти на Южном Урале 26 и 27 февраля. Но из-за известных событий сразу 14 сборных команд из других стран объявили байкот этим международным стартам и отказались от участия.

В специальном эфире из горнолыжного комплекса «Солнечная долина», который был организован Медиахолдингом «Комсомольская правда» председатель совета директоров «Горнолыжный центр «Солнечная долина» и «Золотой пляж», президент Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк», руководитель национального Горнолыжного союза Челябинской области Олег Сиротин сообщил, что старты в «Солнечной долине» все же состоятся, хоть и без участия иностранных спортсменов.

— Вместе с тренерами и спортсменами мы приняли решение провести показательные выступления российской Олимпийской команды. Это будет несколько спусков по трассе ски-кросса. Команда перед зрителями покажет свое мастерство. Поверьте, это захватывающее зрелище. Мы это сделаем для наших зрителей, для наших болельщиков. Такой формат проведения спортивного праздника поддержал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После каждого из заездов зрители будут иметь возможность пообщаться с нашими Олимпийцами. Среди них — бронзовый призер Игр Сергей Ридзик, южноуральцы Анастасия Чирцова и Игорь Омелин, и, разумеется, все другие спортсмены — участники Олимпиады-2022 в Пекине. Начало показательных выступлений в 11.30. Ждем всех у нас в «Солнечной долине» 26 февраля. Программа рассчитана на полтора часа. Скучать будет некогда, — подчеркнул Олег Сиротин.

В эфире также сообщили и о том, что билеты на Кубок мира по фристайлу можно будет сдать на тех же площадках, где они были приобретены и получить деньги обратно. Но при этом эти же «проходки» будут действительны 18-19 марта на Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду.

Кстати, российская команда остается в «Солнечной долине» до 3 марта. В этот день на курорте стартует Кубок России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

СПРАВКА «КП»

Как вернуть деньги за билеты на этапы Кубка мира по фристайлу:

— если вы приобрели билеты на сайте (кассир.ру), необходимо следовать инструкциям, которые придут на электронную почту, указанную при покупке билетов.

— если вы приобрели билеты на сайте, (ГЛК «Солнечная долина») необходимо написать заявление на возврат денежных средств в свободной форме, указать свои контакты в заявлении (телефон, почту), отправить заявление и чек о покупке на почту adminhead@dolina.su. Деньги будут возвращены в течение 2-х недель (за минусом расходов на эквайринг).

— если вы приобрели билеты в кассе курорта, необходимо обратиться в кассу на ресепшн Административного здания, приложив заявление о возврате в свободной форме и чек о покупке. Деньги возвращаются сразу же.

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