Город в Челябинской области может с 1 марта остаться без отопления

Весну жители Бакала могут встретить в холодных домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области жителям целого города могут отключить отопление. Обогрев жилых домов и зданий организаций в Бакале грозят прекратить уже 1 марта. Причина — в конфликте поставщика тепла и компании, отвечающей за трубы теплоснабжения.

В фирме «Нефтехимавтоматика-С», которая заведует бакальскими котельными, выдвинули ультиматум. Если 28 февраля предприятие не получит долг по оплате тепла, то с 8:00 1 марта отапливать в Бакале будут лишь социальные учреждения, причем по минимуму.

Почти 56 млн рублей поставщику тепла должна распределяющая компания «Теплосервис», которая отвечает за состояние труб отопления и сбор платежей за обогрев от горожан.

В «Нефтехимавтоматике-С» утверждают, что многомиллионный долг не позволяет котельным дальше работать.

— На настоящий момент мы не имеем возможности своевременно оплачивать заработную плату, налоги, топливно-энергетические ресурсы, — заявили на предприятии. Фирма уже попросила вмешается в ситуацию мэра Бакала, губернатора Челябинской области и МЧС.

Знакомый с ситуацией источник КП-Челябинск рассказал, что конфликт между владельцем котельных «Нефтехимавтоматика-С» и сетевой компанией «Теплосервис» возник из-за разногласий по стоимости оказываемых услуг. С прошлого лета они пытаются разрешить этот спор в арбитражном суде. Из-за этого отопительный сезон в Бакале осенью 2021 года оказался под угрозой срыва. Но после многочисленных совещаний с участием прокуратуры, представителей администрации Саткинского района и вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля проблему удалось временно решить.

Глава Бакала Андрей Зарочинцев на звонки нашего корреспондента не ответил. Зато на ситуацию отреагировали в прокуратуре.

— «Нефтехимавтоматика-С» не в первый раз уведомляет об ограничении подачи тепла в Бакале. Ранее мы уже направляли компании предостережение о недопустимости введения ограничений режима потребления тепловой энергии, — рассказал прокурор Саткинского района Михаил Калита. — Если такие ограничения все-таки введут, незамедлительно будут приниматься меры прокурорского реагирования.

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