В Кургане открыли прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом

Прилетевшие в Курган и Санкт-Петербурга пассажиры смогли размять ноги и прогуляться от самолета до здания аэровокзала. Фото: Николай Пушилин, пресс-служба правительства Курганской области

В аэропорту Кургана открыли новый рейс. Теперь из Зауралья можно летать в Санкт-Петербург. Перелеты дважды в неделю теперь выполняет авиакомпания «Икар». Стартовый рейс состоялся ранним утром 1 марта.

На маршрут назначили самолет Embraer-190. Первый борт из Кургана вылетел лишь наполовину заполненным: в путешествие отправились 55 пассажиров.

Тем не менее, полеты планируют повторять дважды в неделю. По вторникам рейсы из Кургана будут отправляться в 7:10, а по субботам — в 16:35.

В прошлом году между Курганом и Санкт-Петербургом курсировали воздушные суда авиакомпании «Руслайн», но в конце декабря перелеты прекратили. Помимо Санкт-Петербурга курганцам сейчас доступны авиарейсы в Москву и Сургут. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, летом надеются также открыть воздушное сообщение с Сочи и Симферополем.

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