Соберись тряпка. Или откуда берется хроническая усталость и как от нее избавиться

Игорь Иванович Шворак в 30 лет полностью пересмотрел свою жизнь Фото: Анна ВОЛКОВА

Природа изначально создала человека необычайно выносливым и сильным, способным выжить в любой среде. Внутри нас все так хитро устроено, что идет постоянная борьба агрессивной среды с защитной. Если мы не так питаемся, не о том думаем, двигаемся не так, как запланировано природой, все это неминуемо скажется на нашем здоровье. Такими интересными выводами с «Комсомольской правдой-Челябинск» поделился к. м.н., преподаватель Уральского медицинского колледжа отделения «Лечебное дело» во время лекции «Анатомия за час» Игорь Шворак. Главные выводы – в нашем материале.

КАК СПАСТИ СЕБЯ ОТ ЗАЖАТОСТИ. ПОМОГАЕМ МЫШЦАМ

Когда что-то случается, человек, пытаясь мобилизоваться, произносит фразу «Соберись, тряпка!». Оказывается, на такой мысленный посыл реагирует и наше тело. Как? Мышцами, которые застревают в частично сокращенном состоянии, не расслабляясь и не сжимаясь, как положено.

— И в таком напряженном состоянии мы можем проводить и день, и два, и неделю, и несколько лет, засыпать и просыпаться с чувством вселенской усталости, — рассказывает Игорь Шворак. — Такие состояния становятся причиной огромного количества заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Вывести организм из хронической зажатости поможет растяжка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, людей в состоянии «соберись, тряпка!» хорошо видно. Стоит только посмотреть, как человек, к примеру, опускается на стул – если как первоклассник, по струнке, то проблемы есть. А если как спортсмен – вальяжно и расслаблено, будто растекаясь по стулу, то все в порядке. Сравнение не голословное – именно спортом можно снять хроническую усталость, вернуть мышцы в нормальное состояние нормальной нагрузкой. Лучший вариант – стретчинг. Растягивая мышцы, мы даем им сигнал, а организм отвечает нам удовольствием. Еще один вариант – ходьба 5-10 км в день. Или, как сейчас модно, 10 тысяч шагов.

— Большинство из нас проводят массу времени в офисе, не уделяя двигательной активности должного внимания. В итоге сначала возникает боль, которую, как правило, снимают лекарствами, но причина боли остается – мышца по-прежнему в напряженном состоянии. Именно поэтому до определенного возраста большинство не чувствует проблем со здоровьем, но рано или поздно наступает предел – бах, и вылезает куча болезней. На самом деле они не просто возникли откуда-то, они всегда были внутри, — говорит Игорь Шворак.

ПОЧЕМУ ВРЕДЕН СПОРТ ПОСЛЕ ЕДЫ

Все химические реакции внутри организма, если мы говорим к примеру о пищеварении, – агрессивная среда. Организм от нее защищает стенка желудка, кишечник, пищевод, а она пытается пробить в этой защите брешь. И такая борьба внутри организма идет все жизнь. И, как уверяет Игорь Шворак, мы или помогаем в этой борьбе или, наоборот, вредим:

Жирная, острая и пряная еда - ослабляет организм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жирная, острая и пряная еда - ослабляет организм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Решили поесть шашлык с уксусом и резкими приправами, набили полный желудок – и тем самым усилили агрессивное воздействие среды. Но этого мало. Ухудшаем ситуацию еще больше – решаем растрястись, чтобы «жирок не завязался». То есть в тот момент, когда нужно, чтобы пища переваривалась, мы даем нагрузку, пресс напрягается и начинает выдавливать пищу из желудка в пищевод – отсюда изжога. То есть такое наше поведение и питание напрямую помогает агрессивным силам.

КУПИТЕ ПУЛЬСОКСИМЕТР. ИЛИ ПОЧЕМУ КОВИД СТРАШНЕЕ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Рассказывая в лекции о дыхательной системе, Игорь Шворак рассказал, что раньше в среде медиков самым страшным заболеванием легких была крупозная пневмония, когда микробы проникают в легкие, заполняют всю долю и она не дышит совсем. Но с приходом ковида все изменилось. У ковидной пневмонии нет ярко выраженных хрипов, дыхание чистое и человек может себя вполне нормально чувствовать.

Самое страшное заболевание легких сегодня - ковидная пневмония Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сложность в том, что при ковидной пневмонии нарушается прохождение кислорода в ацинусе (это маленькие бронхи, вокруг которых много капилляров. Именно здесь происходит газообмен: кислород из воздуха идет в кровь, а из крови забирается углекислый газ), — рассказал Игорь Шворак. — Поэтому я всем рекомендую иметь дома пульсоксиметр, который отслеживает уровень кислорода в крови. Если показывает 95-100, то все нормально. Если меньше, то лучше в больницу. При уровне ниже 90 – просто ракетой, смерть уже мерки снимает. Это не шутки.

В ЧЕМ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Человеку нужно понимать – природа создала организм в балансе. И только в силах человека его поддерживать: тренировать все системы, двигаться, закаливаться.

— Если мы перестаем это делать, то организм не держит необходимые запасы. Боремся с болью, а не болезнью, атрофируем мышцы, бросая спорт, - говорит Игорь Шворак. — Чтобы быть здоровым, нужно помнить о трех вещах: питание, движение и мысли.

Медик привел пример. Например, у вашей мамы и бабушки была язва. Все почему-то считают, что это генетика. Но нет – к язве привел определенный набор пищи и режим питания, которые передаются в семье и дальше. Осознав это, считает Игорь Шворак, болезни можно избежать. Так поступил и он.

Все системы организма нужно тренировать Фото: Олег УКЛАДОВ

Все системы организма нужно тренировать Фото: Олег УКЛАДОВ

— Мой папа умер в 60 лет от инфаркта, мама – в этом же возрасте от рака. Естественно к моменту своего 60-летия я напрягся – вроде как тоже должен пойти по этому пути. Но я поразмыслил. Отец ел огромное количество жирной пищи: борщ без сантиметра жира – не борщ. Естественно все это привело к атеросклерозу и инфаркту. Мама ела очень острые блюда, а еще – постоянно говорила, что не хочет быть старой. Не хочешь – пожалуйста, природа тебя утилизировала. Поэтому в 30 лет я полностью пересмотрел свою диету, двигательную деятельность и образ мыслей. В старости себя представляю таким веселым старичком, который возится с внуками (к слову, в свои 61 Игорь Иванович выглядит лучше, чем некоторые в 45, - прим. редакции), — говорит Игорь Шворак.

«Здоровое» мышление – важно, считает преподаватель, рассказав напоследок еще одну историю из своей жизни:

— Пошли мы семьями на Зюраткуль. Одна из дам, одинокая, все время повторяла, что хочет, чтобы ее носили на руках. И что – на самой вершине сломала щиколотку. И всю обратную дорогу мы тащили ее на руках. Вот так это работает: хотела – получила. Не забывайте о своих мыслях и помогайте своему организму полноценно жить!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru