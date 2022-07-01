«Занимался каждый день»: выпускник из Челябинской области сдал ЕГЭ по математике и физике на 100 баллов

Пока Иван не говорит, куда будет поступать. Фото: Предоставлено "Комсомолке", Владимир Веленгурин

Ежедневная подготовка и тысячи часов учебы не прошли для выпускника лицея №13 Троицка Челябинской области Ивана Лебедева зря – он сдал ЕГЭ по математике и физике на 100 баллов, а русский – на 94. Суммарно в зачете у молодого человека 294 балла и перед ним открыты любые технические вузы страны. КП-Челябинск пообщалась с дважды стобалльником и узнала, как он готовился к экзаменам.

Математика давалась Ивану Лебедеву легко еще с начальных классов. Примеры и задачки он решал на раз-два и в пятый класс поступил уже физико-математический класс лицея. Там же он заинтересовался физикой и точными науками.

– Любовь к физике у меня тоже появилась рано. И при учебе в лицее нас все больше углубляли в профильные предметы, не любить их у меня не было права, – признается Иван.

Во втором классе Иван начал ходить в спортивную школу на смешанные единоборства. Ими он занимался до 10 класса – пришлось интенсивно готовиться к ЕГЭ, стало не до секции. И пока многие школьники под прикрытием уроков играют в видеоигры и сидят в интернете, Иван готовился на совесть.

– Я готовился к ЕГЭ на курсах в лицее, много решал и изучал дома. Занимался в онлайн-школе 3-4 раза в неделю по два часа. Писал много пробников, – вспоминает выпускник.

Сложнее всего, по словам Ивана, ему далась математика. На нее ученик стабильно тратил пару часов в день. Стобалльник уверен, что для предмета нужна развитая логика, а сформировать ее может только самостоятельное решение задач. Но на максимальный балл по ней и по физике выпускник мог только надеяться. Уверенности в том, что ЕГЭ будет написан безошибочно, не было.

– Секреты моей подготовки - это усердие, терпение и немного удачи. Но на нее нельзя полностью полагаться, потому что удача любит работящих, – делится стобалльник.

Чувствует себя Иван, в первую очередь, «технарем» - знатоком точных наук. Но и русский, благодаря подготовке, он написал на высокие 94 балла. С такими баллами перед ним открыты любые технические вузы страны. Но куда точно будет поступать, выпускник пока не говорит. Только отмечает, что это будет инженерная специальность.

– Куда буду поступать – военная тайна, – держит интригу Иван Лебедев.

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