Новое направление златоустовской гравюры

Изделия "ЗлатДекора" выполнены в технике финифть. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Изделия мастеров злаутостовской гравюры предприятия «ЗлатДекор» - настоящее произведение искусства. Каждый сантиметр украшенного оружия, посуды, церковной утвари и предметов интерьера с филигранной точностью и необыкновенной изящностью воссоздает картины из жизни. Хотите удивить и порадовать близких и деловых партнеров – подарите им изделие «ЗлатДекора».

Такой подарок придется по вкусу любому. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— В августе прошлого года мы приняли в коллектив двух художниц – Татьяну Севостьянову и Наталью Иванову. Эти девушки обладают неповторимым даром рисовать миниатюры и сюжеты — практически каждый квадратный сантиметр изделия воссоздает жизненную ситуацию, — рассказала генеральный директор предприятия «ЗлатДекор» Светлана Негребецких. — Благодаря их таланту и мастерству, мы смогли развить новое направление в златоустовской гравюре на металле.

Фото: предоставлено КП-Челябинск

Иконы, шкатулки, часы, бизнес-сувениры, корпоративные подарки и другие предметы интерьера, изготавливаемые на предприятии, создаются в новой технике – соединении финифти с металлом и камнем. Финифть – это письмо горячими эмалями, которое дает возможность сделать изделия неповторимыми и сложными в исполнении, сохраняя при этом индивидуальность для обладателя такого подарка.

Мастера «ЗлатДекора», которые продолжают 200-летние традиции гравюры по металлу, постоянно совершенствуют свое мастерство и работают над новыми, интересными эскизами и идеями. Здесь можно приобрести сувенир на любой вкус и кошелек. Теперь иконы, подстаканники, шкатулки, чайные, охотничьи наборы из металла с драгоценными камнями и хрусталем украшены картинами, выполненными эмалью.

Фото: предоставлено КП-Челябинск

«Все, что мы делаем, воплощает мечты, дарит красоту, создает новое качество жизни клиентов!» - именно этим руководствуются мастера «ЗлатДекора». Профессионалы своего дела радуют клиентов больше 15 лет, сохраняя традиции и применяя новые технологии. Златоустовское мастерство ценится не только на Урале, в России, но и за границей. Предприятие «ЗлатДекор» не раз становилось участником и лауреатом различных выставок, в том числе и зарубежных. Неудивительно – сувениры такой изысканной красоты придутся по вкусу всем. Среди постоянных партнеров компании – крупные предприятия, банки, известные коллекционеры.

ООО «ЗлатДекор»,

г. Златоуст, Площадь 3 Интернационала, д.2.

Тел./факс: 8(3513) 62-01-51, +7904-940-26-25,

Art_masterzlat@mail.ru

www.zlatdecor.ru