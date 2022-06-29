«В США отсудили бы десятки тысяч долларов»: в Челябинске «Госуслуги» записали здорового ребенка «мертворожденным»

На портале госуслуг ребенка записали мертворожденным, хотя он жив и здоров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сети обсуждают вопиющий случай, который произошел с жительницей Челябинска. На портале госуслуг ребенка женщины записали мертворожденным, хотя на самом деле он жив, и с ним все в полном порядке. Из-за этой ошибки челябинка не может зарегистрировать свое дитя и получить пособия, да и неприятный осадок от увиденной ошибки бросает в дрожь.

КП-Челябинск обратилась к юристу Александру Щербинину, чтобы узнать, может ли женщина рассчитывать на какие-то компенсации.

— Ситуация необычная, но компенсацию она действительно может получить. Правда, я не думаю, что это будут какие-то большие суммы, — считает Александр Щербинин. — Есть практика, когда находят опечатки в паспорте, и в таких случаях человеку просто меняют документы и все. А здесь сведения не просто ошибочные, но и оскорбительные, обидные, которые причиняют моральный вред. Компенсация будет, но в нашей стране нет каких-то миллионных выплат. В США за такое можно было бы рассчитывать на несколько десятков тысяч долларов, а у нас — две, три, пять, максимум, десять тысяч рублей.

Госуслуги являются проектом Минцифры. Если женщина пойдет в суд и выиграет там, компенсацию ей будет выплачивать Министерство финансов РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru