В Челябинской области возбудили уголовное дело после столкновения поезда с бульдозером

После столкновения с рельсов сошли три вагона. Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи выясняют обстоятельства столкновения поезда с бульдозером в Челябинской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, — прокомментировали в надзорном ведомстве. — В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь.

Инцидент произошел вечером 6 июня на станции Флюсовая под Миассом. Поезд шел по второму пути, а бульдозер менял рельсы на первом. В какой-то момент водитель спецтехники сдал назад, в результате чего его машину по касательной задело проезжавшим железнодорожным составом.

После удара с рельсов сошли три порожних вагона, и еще пять повреждены. Водителя бульдозера госпитализировали. Причиненный ущерб РЖД оценили на сумму более 1,5 млн рублей.

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