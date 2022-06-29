Экс-президент Туркмении получил от Путина в подарок две златоустовские сабли, шахматы и скульптуру наездника

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием экс-главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Он вручил имениннику шахматы и две сабли, которые сделали златоустовские мастера из Челябинской области. Еще одним подарком от российского лидера стала скульптура наездника.

— Скульптура «Возвращающийся наездник» - это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Бердымухамедов-старший подарки от Путина принял и передал ему монетку. Согласно традиции, ее дают в дар для сохранения добрых отношений.

Напомним, президент России прибыл 29 июня в столицу Туркмении, чтобы принять участие в шестом Каспийском саммите и провести ряд двусторонних встреч.

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