Первый вице-губернатор Ирина Гехт: в Челябинской области отремонтируют 117 зданий больниц и поликлиник

В этом году откроются новые поликлиники и отделения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в этом году предстоит масштабный ремонт больниц и поликлиник. Откроются новые отделения. О том, как изменится система первичного звена оказания медицинской помощи, что нового будет предложено пациентам, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) мы поговорили с первым вице-губернатором Ириной Гехт.

— В нашем регионе много внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, крупным центрам. А как продвигается программа модернизации первичного звена, с которым в первую очередь сталкиваются пациенты?

- Высокие технологии в медицине невозможно рассматривать в отрыве от развития первичного звена – это выявление рисков, маршрутизация в медицинскую организацию второго и третьего уровня. Если десять лет назад мы говорили о том, что люди от инфаркта погибали, то сегодня доступны технологии, например стентирование сосудов сердца. Но важно вовремя обратиться к врачу, чтобы врач принял верное решение – направить в первичное сосудистое отделение или кардиоцентр.

Важный момент – доступность оказания медицинской помощи – это ремонты, оснащенность автомобилями. Было принято решение по федеральной программе модернизации первичного звена, которая реализуется второй год, строить новые медучреждения, проводить капремонты, приобретать оборудование и транспорт.

Касаемо транспорта. Это легковые машины, которые используют участковые врачи и фельдшеры. В прошлом году мы купили более 100 автомобилей. В этом году еще более 100 машин уйдут в районы области. Мы существенно обновили парк. Что-то делалось за счет бюджетных средств, что-то по благотворительной помощи, которую оказывали предприятия.

Если говорить об оснащенности, то еще 15 лет назад около 50% оборудования было со сроком службы более 10 лет. Мы сегодня в рамках программы приобретаем более 3 тысяч единиц – от «мелочевки» в виде термометров до рентгенов, флюорографов, маммографов. Это позволяет уточнить диагноз, выявить тяжелые заболевания – туберкулез, онкологию, пневмонию и другие. 21 единица дорогостоящего оборудования поступит в больницы. Будет возможность передавать снимки и интерпретировать результаты в ведущих клиниках области. Это скажется на выявляемости заболеваний, что важно после ковидного периода, когда плановая диспансеризация была отложена.

Ремонты будут проведены в 26 медорганизациях, а это 117 объектов. Так как, например, ЦРБ Кизильского района объединяет несколько ФАПов, поэтому объектов больше, чем названий больниц. У всех разный объем работы - у кого-то приведение внутри в порядок, у кого-то капительный ремонт, который не делался десятилетиями.

Еще одна задача - развитие телекоммуникационной медицины. Районные больницы должны иметь возможность консультироваться с ведущими врачами. Фельдшер может обратиться в районную больницу, районная – в областную.

— Есть ли в Челябинской области мобильные медицинские комплексы?

- Да. У нас две передвижных поликлиники – взрослая и детская. Летом планируем много выездов, в первую очередь детской поликлиники, в сельские районы и отдаленные города. В Златоусте, например, за день приняли 700 детей – уточнили диагноз, маршрутизировали дальше, потому что не всегда есть узкие специалисты в территориях.

Детскую передвижную поликлинику планируем еженедельно задействовать.

Ирина Гехт ответила на вопросы КП-Челябинск

- А как будет решаться проблема дефицита узких специалистов?

- Это проблема не только нашего региона. Но мы находим решения. Впервые провели ярмарку вакансий для выпускников медвузов и ординаторов. В их представлении та же больница Верхнего Уфалея – это что-то отсталое, но когда главный врач показал оборудование, возможности, то отношение у молодых специалистов изменилось.

Плюс есть выплаты по программе «земский доктор». В некоторых районах выдают дополнительные подъемные. Так, в Пластовском районе выделяют «сверху» еще миллион рублей.

Мы также собрали специалистов, которые после обучения по целевому набору, честно вернулись в свой район. Помогли решить бытовые вопросы. Но у многих был страх, что работая в районе, они упустят возможности повышать свой уровень, знакомиться с новыми технологиями. Принято решение дать таким специалистам приоритет в направлении на стажировки в ведущие клиники страны и зарубежные. Для врачей это большая мотивация и конкурентное преимущество.

— Продолжает развиваться система первичных сосудистых отделений. Сколько их уже работает? Как это помогает в решении проблем с сердечными заболеваниями?

- Открыты восемь первичных сосудистых отделений, еще открываем два в Сатке и в Кыштыме. Это позволит закрыть две территории - горнозаводскую и северную.

Болезни системы кровообращения занимают первое место, в система причин смертности - тоже. В постковидный период очень важно диспансерное наблюдение тех, кто переболел, потому что есть риски для сердечно-сосудистой системы, и тех, кто уже состоял на учете. В этом помогает федеральная программа и региональная - по обеспечению лекарствами.

— В своем обращении к Заксобранию Алексей Текслер назвал знаковым объектом инфекционную больницу в Челябинской области. Как изменилась работа после спада заболеваемости ковидом?

- Это единственная ковидная база, которая осталась. Но последние несколько дней мы фиксируем рост госпитализаций, поэтому работа продолжается.

Хочу отметить, что принцип строительства, который был выбран – а это «лепестки», позволяет сделать полиинфекционный центр. В отдельных корпусах откроется первое в регионе паллиативное отделение для ВИЧ-инфицированных, отделение для пациентов с гепатитами.

И к новым вспышкам инфекций, будь то холера или оспа обезьян, система здравоохранения региона готова. Но пока поводов для беспокойства нет.

Алексей Текслер в новой поликлинике на Северо-Западе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Также губернатор анонсировал строительство крупных больниц в Магнитогорске и Златоусте. Насколько назрел этот вопрос? Что это будут за объекты и как они повлияют на качество медицинских услуг?

- Заканчивается проектирование двух больших многопрофильных больниц на 650 коек. В Магнитогорске здания построены в 50-70-е годы. В Златоусте есть объекты аж 1928-го года. Конечно, потребность в строительстве больниц, которые бы отвечали всех современным требованиям, там назрела давно.

Будет построена новая поликлиника в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Это район, который опережающими темпами строил жилье с отстаиванием социальной инфраструктуры. Появится новая поликлиника в Миассе, так как существующая уже в аварийном состоянии. Строительство начнет в следующем году. А в этом по плану – поликлиника в селе Миасское и хирургический корпус в Нязепетровске.

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