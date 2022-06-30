Погода шепчет остаться дома: 6 киноновинок, которые можно посмотреть за выходные

Просмотр кино и сериалов дома, особенно в случаях, когда погода не балует — отличный вариант досуга на выходные. Всегда можно выбрать фильмы, которые хотели посмотреть в кино, но не успели, или пройтись по свеженьким проектам, которые можно будет обсудить с домочадцами и друзьями.

«КП-Челябинск» вместе с онлайн-кинотеатром KION от МТС сделали подборку новинок, которые можно посмотреть уже в эти выходные.

«Все везде и сразу» (2022, реж. Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт)

Когда-то Эвелин (Мишель Йео) уехала из Китая в США с мужем Веймондом (Ке Хюи Куан), чтобы начать новую жизнь. Все надежды рухнули: их прачечная убыточна, муж хочет подать на развод, а дочка открыла в себе гомосексуальность. На приеме у налогового агента, Эвелин находится на грани нервного срыва — в этот момент с ней связываются из параллельной вселенной и сообщают, что она может всех спасти.

«Оторви и выбрось» (2021, реж. Кирилл Соколов)

Второй фильм от автора мирового хита «Папа, сдохни» (2018). Бабушка Вера Павловна (Анна Михалкова) настолько любит свою внучку, что заказывает убийство своей родной дочери Оли (Виктория Короткова). Нанятый киллер — не случайная персона, а бывший муж Оли Олег (Александр Яценко).

«Монстр» (2021, реж, Щим На-ён)

Когда-то Ли Дон-щик (Щин Ха-гюн) был подающим большие надежды следователем, но после нескольких нарушений закона его определили в захолустный городок на рутинную работу. В его районе происходит серия убийств и на помощь к Дон-щику присылают элитного детектива из столицы Хана Джу-вона (Ё Джин-гу).

«Дышите свободно» (2022, реж. Сергей Бодров)

До сих пор ученые мира борются над загадкой заикания, но сошлись в причинах изменений речи — психологические травмы. Илья (Евгений Ткачук) — военный ветеран, обращается за лечением к специалисту и на тренингах знакомится с похожей на него девушкой Верой (Полина Пушкарук).

«Вокруг света за 80 дней» (2021)

Новая экранизация романа Жюля Верна (Дэвид Теннант). В конце 19-го века богатые аристократы часто отправлялись в путешествия, это было их хобби. Но перед джентльменом Филеасом Фоггом встает сложнейшая задача: ему нужно объехать Землю за 80 дней. В кругосветную поездку с Фоггом едет его слуга Паспарту (Ибраим Кома) и журналистка газеты «Daily Telegraph» Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

«Крио» (2021, реж. Барретт Бергин)

Врач, психолог, биохимик, ученая и инженер просыпаются от криосна в запертом подвале и понимают, что оказались вместе не случайно. Кто-то хочет их гибели, но из помещения нет выхода, поэтому убийца прячется среди них.

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