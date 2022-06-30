Пережили рейдерский захват, переживут и санкции: отель Holiday Inn в Челябинске может сменить название после ухода сети из России

В Челябинске всего три отеля западных сетей — кроме Holiday Inn есть ibis Styles и Radisson Blu
Фото: Иван МАКЕЕВ
На днях владелец сети Holiday Inn — британская компания Interсontinental Hotel Group объявила об уходе из России. Отель в Челябинске 7 лет назад пережил рейдерский захват. Переживет ли санкции 2022 года?
В заявлении IHG говорится, что сейчас они находятся «в процессе прекращения всех операций в России» в соответствии с режимами санкций. Ранее они начали переговоры с владельцами отелей относительно контрактов на управление и франчайзинга.
— Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших команд в России и на Украине в соответствии с нашим обязательством заботиться о наших людях и сообществах, в которых мы работаем, — говорится в официальном заявлении на сайте IHG.
Отель Holiday Inn в Челябинске имеет куда более интересную историю. Летом 2015 года случился конфликт между бывшими и новыми собственниками здания на Университетской набережной. Тогда в отель ворвались сотрудники ЧОПа, которые взяли под контроль все входы и выходы, потребовали освободить помещение, выселив всех гостей. Тогда без работы остались 150 сотрудников Holiday Inn.
В 2018 году отель решили задействовать для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Но конкретного решения не было принято, а саммиты и вовсе отменили из-за ковида. В 2020 году Holiday Inn все-таки вышел в каникул и начал принимать гостей.
Ситуацию с работой отеля официально не комментируют. Мы позвонили в единую службу бронирования IHG под видом потенциальных клиентов, которые хотят поселить в челябинском Holiday Inn важных гостей.
— Отель точно будет работать — на счет этого никаких сомнений нет. Но есть вероятность, что он будет под другим брендом работать, — ответила сотрудница колл-центра, заверив, что пока не в курсе подробностей. — Нам только сегодня сообщили.
Судя по всему, будет как с магазинами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые приостанавливали работу и открылись через два месяца. А затем доля российского бизнеса была продана китайским партнерам. В некоторых городах они уже сменили вывески новые: Reserved стал RE, Cropp изменили на CR, House — на XC, Mohito — M, а Sinsay — на CUH. В Челябинске пока все по-прежнему.
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