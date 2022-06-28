Новые поступления в бюджет Челябинска направили на нужны города

Депутаты рассмотрели больше 30 вопросов

Депутаты Челябинской городской Думы провели 30-е заседание, на котором рассмотрели более 30 вопросов, которые касаются жизни челябинцев: об изменении бюджета города, положения о Почетном гражданине, принятии в собственность муниципалитета квартир, о платных парковках и многое другое.

ДЕНЬГИ – НА ЖКХ И ДЕТЕЙ

Главный блок вопросов касался внесения изменения в бюджет Челябинска. Как доложила депутатам председатель комитета финансов Челябинска Ирина Кузнецова, в этом году бюджет пополнился на сумму 592 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов, доходов от продажи активов, средств, поступивших от выплат штрафов, санкций, возмещения ущерба и госпошлины, а также от доходов от оказания платных услуг. Эти деньги депутаты решили распределить на разные цели.

— Львиная доля денег пришла из областного бюджета. Это 300 млн рублей на приобретение модульного здания для отделения полиции Курчатовского района. Добавляются суммы на покрытие кредитных обязательств полученных в виде займов в госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ – на реконструкцию очистных сооружений канализации (56 млн рублей) и очистных сооружений водоотведения (50 млн рублей), - рассказала Наталья Котова.

Она добавила, что по реконструкции очистных сооружений водоотведения заключен двухгодичный контракт, работы находятся в начальной стадии. А вот на аукцион по выбору подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализации никто не заявился – конкурс объявлен повторно. Сумма проекта – 1,5 млрд рублей.

Часть средств пойдет на завершение строительства Ленинградского моста Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти 100 млн рублей из бюджета направят на завершение строительства Ленинградского моста. Средства пойдут на прокладку теплотрассы. Как объяснила мэр, когда делали проект, не учли этот момент. Часть средств выделена на организацию трудоустройства подростков в летний период – с каждым годом школьников, желающих подрабатывать в каникулы, становится все больше. Еще 50 млн рублей выделены на расселение челябинцев из ветхо-аварийного жилья. Деньги пойдут на выплату по соглашению - взамен изымаемого жилья, так как часть граждан не хотят переселяться в предоставляемое жилье, предпочитая брать деньгами и самостоятельно покупать себе квартиру.

КВАРТИРЫ - УЧИТЕЛЯМ

Большой блок вопросов, который рассматривали депутаты гордумы, касался имущества, принимаемого на баланс. В ходе работы они утвердили перечень недвижимости, которая перешла из государственной в муниципальную собственность. Речь идет о 64 квартирах, которые правительство Челябинской области передало городу. Они находятся в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный, а также в двух домах в Курчатовском и Металлургическом районах.

— Квартиры переданы в качестве служебного жилья по коммерческому найму для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы. Прежде всего они будут распределены между учителями и воспитателями. Есть большая потребность, и мы очень благодарны, что Челябинская область нам выделила этот фонд, - сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

ЕСЛИ СТРОИТЬ – ТО ПРАВИЛЬНО

На 30-м заседании депутаты Челябинской городской Думы уточнили территориальные зоны, которые прописываются в правилах землепользования и застройки Челябинска. Это позволило устранить погрешности и технические ошибки – теперь данные будут соответствовать сведениям Росреестра.

— В частности изменения коснулись объектов, которые планируют построить в районе Молодогвардейцев. Это та зона, которая определена под строительство большого числа спортивных объектов – они находятся на этапе проектирования, и скоро будут строиться. Это и РМК арена, и парк экстремальных видов спорта, и футбольные стадионы. Поэтому потребовалось уточнить границы территории, - объяснил Андрей Шмидт.

Помимо этого депутаты до одного месяца сократили срок проведения публичных слушаний. По словам Андрея Шмидта, бывают градостроительные вопросы, которые необходимо решать достаточно быстро, а раньше только предложения принимались в течение 30 дней. Он добавил, что саму процедуру публичных слушаний никто не отменяет — жители города по-прежнему могут принимать участие в обсуждении. Дополнительно власти прописали всех должностных лиц, ответственных за организацию публичных слушаний.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Решением Думы внесены изменения в Положение о Почетном звании «Почетный гражданин Челябинска». Положение приобрело более структурированный вид, а количество кандидатов на присвоение звания ограничено двумя. Теперь будет учитываться наличие у номинантов государственных, ведомственных и иных наград и почетных званий. Депутаты уверены, что такие меры будут способствовать повышению статуса «Почетного гражданина Челябинска».

Челябинск принял на баланс 64 квартиры. Их отдадут учителям и воспитателям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ, СОБРАНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ

Гордума также утвердила оператора, который будет заниматься платными парковками – им станет муниципальное учреждение «Геоцентр». По факту это была техническая правка, так как решение уже одобрено депутатами.

— Пилотный проект завершен. Платные парковки - это часть транспортной реформы 2021-2024 года, - объяснил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Кроме того, обсудив, депутаты согласились с расширением полномочий Управления по торговле и услугам администрации Челябинска. В обязанности Управления теперь входит работа с объектами развозной торговли: выдача разрешений, ведение реестра и контроль за соблюдением правил размещения. Также утвержден порядок проведения собраний граждан для обсуждения инициативных проектов.

В конце заседания депутаты рассмотрели план правотворческой работы Челябинской гордумы на третий квартал 2022 года: какие вопросы будут рассмотрены в августе и сентябре, куда будут выезжать депутаты и каков будет график приема населения.

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