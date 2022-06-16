Новая трасса для гонок в Челябинске примет первых спортсменов уже в конце лета

Первых гонщиков трасса примет уже в конце лета.

Всего месяц назад в Челябинске на улице Северный луч начали строить спорткомплекс для авто и мотогонок «Трасса 74», а результаты уже видны. На площади 27 га вовсю работает строительная техника, ведь первостепенная задача - подготовить основание для двух трасс: трек 400 и «¼ мили» для дрэг-рейсинга. Первых автогонщиков здесь будут готовы принять уже к концу лета. Проинспектировать первый этап строительства приехали зампредседателя Челябинской городской Думы Иван Горнов, руководитель депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Челябинской гордуме Денис Лапотышкин и руководитель Межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Едина Россия» Наталья Котова.

ПОШЛА МОЛВА ПО РОССИИ

На этом участке и раньше была трасса для гонок, но территория была не оборудована. Поэтому власти решили реализовать масштабный проект, чтобы Челябинск смог принимать соревнования российского и даже международного уровня. К концу следующего года в столице Южного Урала откроют современный спорткомплекс, где можно будет заниматься всеми видами автомотоспорта: дрифт, дрэг-рейсинг, спринт, ралли, картинг, мотоджимхана, ралли на грунтовой трассе.

— Чем больше уникальных точек притяжения появляется в Челябинске, тем более он привлекателен. У объекта есть большой потенциал, ведь аналогичных в России нет. Здесь смогут тренироваться не только авто-, но и мотоспортсмены, детишки будут заниматься картингом. Прививаться будут не только ездовые качества, но и культура обслуживания машин, - рассказал зампредседателя Челябинской городской Думы Иван Горнов. — «Трасса 74» - это место, где можно будет проводить международные и российские соревнования, фестивали, опен-эйры. Сложно переоценить значимость объекта для региона.

Проинспектировать работы приехали депутаты Челябинской городской Думы и мэр Челябинска. На фото (справа-налево): Денис Лапотышкин, Иван Горнов, Наталья Котова, Сергей Ефимов, Максим Клещевников.

Действительно, как рассказал начальник спортуправления Челябинска Максим Клещевников, молва об уникальной трассе уже пошла по стране – спортсмены из других регионов с нетерпением ждут окончания строительства. А место и в самом деле интересное – спорткомплекс, по словам директора «Трассы 74» Сергея Ефимова, будет комфортным местом для всех: спортсменов, студентов, детей:

— Второй этап строительства предполагает возведение отдельного административного здания с конференц-залами, круглосуточного кафе, гостиницы, помещений для теоретических и практических занятий ДЮСШ, техзоны для обслуживания автотранспорта, трибуны на 3 тысячи мест. Будем использовать все по максимуму, в том числе проводить концерты, выставки, связанные с автомотоспортом. Это будет обалденный центр, где люди смогут проявлять свои навыки и качества.

ПЕРВЫЕ ТРАССЫ: ГОТОВНОСТЬ №1

Проект «Трасса 74» будет реализован в два этапа. Первый предполагает создание трассы трек 400 и «¼ мили» для дрэг-рейсинга, а также установку ограждений, четырех мачт и 41-й опоры освещения. Работы выполняет омская компания ООО «АРТ РемСтрой», которая выиграла контракт, снизив цену на 32% до 112 млн рублей. Субподрядчиком выступает челябинская компания «СТРОЙ АСА».

— Стоит задача к 1 августа завершить первый этап строительства. Сейчас убран верхний слой асфальта и бетона (порядка 1,5 тыс. куб.м.), вывезен грунт на трассе «1/4 мили» (около 10 тыс. куб.м.) и на трассе трек 400 (9 тыс. куб.м.). Будет установлено освещение, которое позволит заниматься зимой в вечернее время. Проект масштабный, за один год не реализуем, но первых спортсменов будем уже готовы принять к концу лета. В следующем году планируем полностью завершить работы, - рассказала руководитель Межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Едина Россия» Наталья Котова.

Как добавила Наталья Котова, из-за дождей работы идут с небольшим отставанием – 10-12 дней, но жаркая погода, которая сейчас установилась, позволит наверстать упущенное время. Эскизы второго этапа строительства «Трассы 74» уже готовы, впереди – Госэкспертиза и расчет бюджета.

ЧТО ГОВОРЯТ СПОРТСМЕНЫ

Председатель федерации автоспорта Челябинской области Владимир Денисенко:

— Спортивные объекты в автоспорте редкие и уникальные в России. Поэтому каждый объект важен, особенно для Челябинска и Челябинской области. Спортсмены с нетерпением ждут завершения строительства, так как сейчас негде заниматься, тренироваться, проводить соревнования. «Трасса 74» будет одним из муниципальных спорткомплексов, где будет доступны занятия по некоторым дисциплинам автоспорта.

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