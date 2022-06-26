В Челябинске обсудили проекты развития города в рамках Стратегии-2035

Участие в сессии приняли больше 130 специалистов в разных сферах. Фото: предоставлено гордумой

В Челябинске прошла третья проектно-аналитическая сессия, посвященная Стратегии развития города до 2035 года. Более 130 специалистов, ученых, предпринимателей, студентов, представителей ведомств и структур на протяжении трех дней обсуждали интересные и перспективные проекты развития города по 11 направлениям: от внешнего облика до транспортной доступности. Рассказываем о самых интересных моментах.

ФАБРИКА МЫСЛИ

Челябинская городска Дума приняла Стратегию социально-экономического развития Челябинска до 2035 года год назад. За это время уже многое в ее рамках было сделано. Стратегия включает 11 направлений, все они сложные и многослойные.

- Поэтому важно раз в полгода собираться вместе и обсуждать насущные проблемы, генерировать проекты и намечать планы по реализации. Каждая группа сформировала свои проекты – по озеленению, транспортной инфраструктуре, велостратегии, модернизации системы образования, по развитию технологического предпринимательства, модернизации облика города и многое другое. Все проекты определены по срокам, у каждого есть ответственное лицо. Все предложения будут направлены на уровень главы города и гордумы. Понятно, что ресурсы ограничены, но лучшие и наиболее важные проекты будут поддержаны, - рассказал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

НОВОЕ ЛИЦО ЧЕЛЯБИНСКА

Одна из важных задач – сделать город максимально привлекательным с точки зрения благоустройства. Как отметила мэр Наталья Котова, внешний облик Челябинска должен соответствовать современному мегаполису-миллионнику. В рамках Стратегии уже сделано многое: принят генеральный план, разрабатываются правила землепользования, формируется некий дизайн-код для промышленных зон и предприятий, активно реализуются программы реновации.

Фото: предоставлено гордумой

— Мы активно работаем над реализацией незавершенных объектов строительства. Некоторые из них, например, как здание на улице Свободы-Ленина, уже «вышли из земли», - рассказала Наталья Котова. - Наша задача работать над историческим центром, создать пешеходный маршрут, благоустроив те участки, которые еще не обустроены – «Юность», Сад камней, сквер на Володарского и труда. Наша цель – создать пешеходный маршрут от ЦПКиО им. Гагарина до железнодорожного вокзала. Мы планомерно идем в этом направлении.

Высоко Андрей Шмидт оценил экологический проект, центром которого является река Миасс – 70- километровая набережная, по его мнению, может объединить все парки и скверы, которые появляются в городе. Благоустройство набережной идет семимильными шагами – в планах в ближайшее время презентовать проект обустройства большого отрезка от улицы Академика Королева до Свердловского проспекта.

Строительство парков, скверов, прогулочных зон повышает и туристическую привлекательность Челябинска. Это еще одно важное направление Стратегии развития Челябинска, в рамках которого требуется решить еще много задач, связанных с инфраструктурой, дорогами, местами для размещения. Как отметил Андрей Шмидт, в условиях санкций «уральская Швейцария» может стать особенно привлекательной для гостей со всей России.

ПАРКИ – ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВИТИЯ

Стратегия предполагает полицентрическое развитие Челябинска – то есть в каждом районе должны быть свои точки притяжения. А для этого нужны социальные объекты, в которых можно заниматься спортом, танцами, музыкой. Так, группа, которая занималась проектами в сфере культуры и искусства, предложила объединить все парки и скверы в единую сеть, чтобы челябинские художественные коллективы могли проводить свои выступления, мероприятия, мастер-классы в любом из них, организуя что-то вроде гастролей. Таким образом культурная активность будет равномерно распределена по всему городу, считает завкафедрой философии и культурологи ФГБУ «Челябинский государственный институт» культуры» Людмила Зубанова. А к 2025 году группа предложила запустить арт-дом – площадку для проведения культурных мероприятий. Тем более что здание уже есть – на Кирова.

- В Челябинске сейчас большое количество парков и скверов. И было бы отлично, если учреждения выходили в эти пространства со своими музыкальными и художественными произведениями, знакомили горожан со своим творчеством, - поделился мнением Андрей Шмидт.

Он добавил, что во дворах и парках можно реализовать программу активного долголетия для людей преклонного возраста: если город поможет с содержательной частью и организацией, то в Челябинске можно реализовать опыт зарубежных стран, когда, например, на природе по утрам проводят йогу, гимнастику, ушу.

НОВЫЕ ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Все изменения в городе в рамках Стратегии идут комплексно и с учетом перспективы. Например, транспортная реформа, которая активно реализуется в Челябинске, учитывает проекты будущего. Так, сейчас корректируется проект реконструкции привокзальной площади с учетом того, что по новой схеме здесь будет идти ветка метротрама в Ленинский район.

— В городе активно обновляется общественный транспорт. Причем сейчас в условиях санкций и развития импортозамещения, важно, что новые трамваи производятся здесь же, в Челябинской области – на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, а новые троллейбусы создает трубопрокатный завод «Синары», - говорит Андрей Шмидт. – Кроме того, на ПАС была презентована новая велосеть для Челябинска. Это еще один важный шаг.

Участники обсудили проекты по 11 направлениям Стратегии. Фото: предоставлено гордумой

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ЭКОЛОГИЯ

Половина населения Челябинска - молодежь. За последние 2,5 года городу удалось остановить отрицательную миграцию. Во многом это связано с улучшениями, которые отмечаются в экологии города.

— В мире многое строится на принципах «зеленой экономики». В этом плане в Челябинске делается многое. Так, в рамках реализации нацпроектов к 2024 году планируется снизить объем выбросов на 27%. В планах – модернизация очистных сооружений, реализация программ по обращению с ТКО. Полагаю, сейчас нужно активно обсуждать вопрос строительства в регионе мусороперерабатывающего завода, - рассказал Андрей Шмидт.

Одним из предложений на ПАС от группы по экологии было создание предприятия, которое бы занималось вопросами озеленения города. По задумке блока, у города должен быть свои питомники, тепличное хозяйство и квалифицированный персонал. Проект всем пришелся по душе, но, как позже отметила мэр Челябинска, пока он финансово неподъемен для города.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Еще один приоритет – цифровизация: в учреждениях системы образования, популяризации здорового образа жизни, сферы ЖКХ. В Челябинске планируют создать центр обработки данных и центр поддержки управленческих решений, когда глава Челябинска и замы могут видеть основные показатели развития города и отслеживать все изменения в режиме реального времени. Для жителей города будет запущено единое табло, чтобы каждый смог увидеть, какова ситуация в городе с транспортом, экологией, достижениями в образовании и пр.

- Есть целый банк современных технологий для внедрения в различные сферы. И Челябинск в этом плане держит руку на пульсе, - добавил Андрей Шмидт.

К ЧЕМУ ИДЕМ

Глава Челябинска Наталья Котова:

- Город будет продолжать строить детские сады и школы, а также социальные объекты. Например, в Челябинске до сих пор нет музея талантов и литерного музея. Будут создаваться новые рекреационные и прогулочные зоны, включая набережную реки Миасс, продолжится обновление парков, скверов. Уже появилась стратегия развития велоинфраструктуры. Мы хотим сделать Челябинск городом технологических, экологических и социокультурных инноваций, сделать его комфортным для работы, жизни и привлекательным для гостей и инвесторов. По каждому стратегическому направлению работа продолжится. Стратегия – это не тот документ, который будет лежать на столе.

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