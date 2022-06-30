Суд в Челябинске отказался рассматривать дело экс-руководителей «Речелстроя», обвиняемых в обмане дольщиков

Андрей Пязок (справа) и Сергей Вегельман заключили договоры с дольщиками на 2,5 млрд рублей. Фото: Евгений НАСЫРОВ

Уголовное дело бывших руководителей строительной фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока и Сергея Вегельмана, обвиняемых в обмане дольщиков «Чурилово Lake City» в Челябинске, останется на рассмотрении в прокуратуре. Ранее коммерсантам назначили срок в колонии-поселении, но приговор отменили. Решение недавно попытались обжаловать в Седьмом кассационном суде, однако там дело рассматривать не стали.

— Постановлением судьи от 3 июня было отказано в передаче дела Седьмому кассационному суду, — прокомментировали КП-Челябинск в суде.

Согласно материалам следствия, с 2014 по 2017 годы ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия на строительство 19 жилых домов в ЖК «Чурилово Lake City» и получило от покупателей около 2,5 миллиарда рублей. Однако эти деньги пошли не на достройку многоэтажек, а на погашение долгов компании перед другими организациями. В итоге дольщики остались без обещанных квартир.

27 июля 2021 года Центральный районный суд отправил в колонию-поселение учредителя компании Андрея Пязока на два года, а гендиректора организации Сергея Вегельмана — на 1,5 года. Дольщики были не в восторге от вердикта и заявили, что осужденным следовало бы ужесточить наказание.

В феврале этого года Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Пязока и Вегельмана. Было решено отменить приговор коммерсантам и вернуть дело вновь на рассмотрение в прокуратуру.

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