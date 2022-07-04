Репортаж из военкомата: как южноуральцев записывают в добровольцы-контрактники

Ежедневно в Челябинской области записываются в добровольцы несколько десятков мужчин. Фото: Александр Глуз. Александр Коц

В Челябинской области военный комиссариат начал допнабор на службу по контракту. Берут мужчин до 50 лет. КП-Челябинск побывала в военкомате и оказалось, что желающих довольно много. Мы пообщались с добровольцами-контрактниками, чтобы понять, почему они готовы сменить гражданскую жизнь на военную.

Возле районного военкомата – проводы. Завершается весенний призыв и сотни мальчишек отправляются, чтобы освоить обязательные азы военной науки. С годами картинка возле военкоматов не меняется: стоят отдельные компании, в центре каждой молодой человек, еще не взрослый, но уже самостоятельный. Парней хлопают по плечу, обнимают, а девчонки и родственницы поливают слезами.

Внутри военкомата людей меньше. Среди молодежи выделяются взрослые мужчины с солидными папками – пришли записываться на Донбасс. Им предстоит заключить краткосрочный контракт.

– Мне 35 лет, я работаю, у меня жена и двое детей. Там платят хорошо, тут столько не получаю. Если даже убьют, то государство семье поможет, – рассуждает Семен (здесь и далее имена изменены).

Здоровье нужно не меньше группы Б. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании областного пункта отбора на военную службу по контракту ситуация похожая. В длинном коридоре сидит компания мужчин – обычные, таких уважительно называют «работяги». Выделяется пара молодых парней. Коридор ведет в большой кабинет со столами, напоминающий приемную комиссию в университете. Только здесь вместо милых студентиков «поступающих» встречают суровые, но вежливые мужчины в форме.

– Сколько лет? Почему не служили? Нет, службу по контракту предложить не можем. Журналисты тоже не нужны, нужны гранатометчики, пулеметчики, танкисты, – с армейской иронией отказал мне в зачислении один из сотрудников в кабинете.

В пункте отбора специалисты работают очень человечные. Общаются четко, адекватно и понятно. Никого на службу «не уламывают».

– Нормальные мужики тут работают, все подробно объясняют, что где подписать, – соглашается со мной один из ожидающих своей очереди.

Военным мечтал стать любой мальчишка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я там уже был, возвращаюсь»

В коридоре сидит молодой парень с небольшой юношеской щетиной. В коротком разговоре узнаю, что ему 19 лет, он сегодня получает диплом о среднем образовании по специальности «электрик». И сегодня же он приехал из Чебаркуля записываться на флот.

– Дядька у меня во флоте, дедушка был. И я хочу. Куда пошлют – неважно. Я же понимаю, что служба – это не шутка какая-то, – серьезно объясняет парень.

У кого-то на рингтоне заиграла песня группы БумеR:

Не плачь и жди меня домой Ты помни я живой, а значит Я вернусь домой, не плачь

Паренек начал негромко подпевать ей и постукивать ногой в такт музыке. На звонке она стоит, к слову, у кого-то из военных.

Требования к добровольцам простые. Фото: Александр ГЛУЗ

В помещение вошел мужчина в военной одежде и с шевронами: флаг России, «Работайте, братья». В последнее время в городе развелось «ряженых», которые маскируются под ветеранов. Но по нему видно – мужик бывалый, настоящий. Есть в нем харизма. Оказалось, что он уже был и на Донбассе, и в спецоперации принял участие.

– Мать из Троицка, отец с Донбасса. Я туда переехал жил с 8 класса, гражданство Украины было. Работал вахтой, все хорошо было. А потом 2014 случился. Я понял, что бежать нельзя, надо на своей земле стоять, пошел в ополчение, – вспоминает Андрей.

В Челябинскую область Андрей приехал в 2018 году. Из ополчения пришел после контузии. На Южном Урале работал в ритуальных услугах, потом на заводе. С началом спецоперации он бросил работу и сразу записался добровольцем на два месяца.

– Пришлось немного нервы себе и начальству потрепать, так как я не проходил службу в рядах Российской армии. Но я своего добился, включили в батальон и отправили, – рассказал Андрей.

Первый контракт закончился, Андрей вернулся. Предложили новый, но уже долгосрочный. Мужчина без лишних раздумий согласился.

«Нужны пулеметчики, гранатометчики….» Фото: Александр КОЦ

Вообще, добровольцы-контрактники – люди неразговорчивые. В военкомате вместо долгих разговоров дают бланк. Там в указанных причинах попадается и такое – «вернувшийся в гробу товарищ или родственник».

Но для кого-то служба, все-таки, возможность отдать долг Родине, как бы пафосно не звучало, и заработать. Точной суммы назвать не сможет никто, учитывается множество факторов. Например, доплачивают за подбитый вражеский транспорт. Но больше 100 тысяч рублей платят несомненно, в среднем 150-200 тысяч. Работая за 30 тысяч рублей на заводе, обычный мужчина на такие суммы смотрит с большим почтением.

– Ежедневно в среднем 25-30 человек записываются добровольцами. Как правило, это люди от 25 до 50, в последнее время 35-40 лет. Основной мотивирующий фактор – денежный вопрос и льготы: получение образования, страховые выплаты, – сообщил сотрудник военкомата.

Один из добровольцев, рабочий завода и ветеран Чечни, объяснил свое решение лаконично и очень живо:

– Ну а че мне дома сидеть? На завод вернуться успею.

СПРАВКА

В Челябинской области к федеральным выплатам участникам спецоперации в ДНР и ЛНР добавили и региональные:

- Размер единовременных выплат для военнослужащих, командированных лиц, волонтеров, получивших ранение, контузию или увечье составит 300 тысяч рублей.

- Для военнослужащих, командированных лиц, волонтеров, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания – 500 тысяч рублей.

- Для членов семей погибших военнослужащих – один миллион рублей на семью.

- Для членов семей погибших командированных лиц, волонтеров – 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.

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