«Тем, кто не умеет адаптироваться, будет сложно»: инструкция астролога, как пережить начало июля в Челябинске

В этом месяце ждут увольнения с нелюбимых работ, разводы и беременности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая половина июля не обещает глобальных событий и мощных деформаций, которые могут встряхнуть привычный уклад. Однако! Астрологических событий на горизонте много. Каждое из них приготовило сюрпризы как для каждого человека в отдельности, так и в рамках мировой повестки. Давайте разбирать по порядку вместе с челябинским астрологом Евгенией Ямщиковой!

— В первую очередь, хочется сказать о высокой концентрации ретроградных планет. Впрочем, учитывая, что в этом году они встречаются часто — нас этим не удивишь, и уже тем более не напугаешь.

В обратном направлении начнут движение Сатурн и Юпитер, а уже с 25 августа к имеющемуся арсеналу присоединится Уран.

Фото: из личного архива Евгении Ямщиковой

Стоит ли говорить о том, что мощь таких планет, движущихся в обратном направлении одновременно, гарантируют пик энергетики? Это и предсказывает новые метаморфозы.

Изменений грядет много, и как раньше уже не будет точно.

Стоит быть готовым ко всему!

Масштаб перемен будет зависеть от вашей личной точки зрения и от эмоциональности.

СОВЕТ: даже если ваши желания и инстинкты кажутся вам максимально искренними, в этот период не стоит на них ориентироваться. Лучше поставьте во главу стола практичность.

Главный принцип во всем: «Без фанатизма!»

Как же эта гиперретроградность планет повлияет на нас?

С июля по сентябрь начнется череда логических завершений. То есть что-то, что тянулось долго, скорее всего, придет к результату, логическому завершению. По большей части это будет касаться важных процессов, которые напрямую связаны с ключевыми событиями в жизни человека.

Например:

- увольнение с нелюбимой работы, которая угнетала;

- заключение долгожданного брака;

- завершение сложного бракоразводного процесса;

- планирование беременности или сама беременность и так далее.

Короче говоря, острые и важные вопросы, которые долго были в подвешенном состоянии, 100% приобретут результат!

Но! Есть нюанс: результат не обязательно и не у всех будет положительным. Важна точка приложенных усилий!

Если вы ведете честную игру, то результат принесёт всё, что заслужили. Если же вы делаете ставку на обман или не будете чисты на руку, результат не принесет радости и станет следствием предпринятых действий.

Идеально под эту астрологическую обстановку подойдет пословица «Что посеешь, то и пожнешь!».

Помимо фестиваля ретроградности, в первые две недели июля будет еще три волнующих события. Пройдемся коротко по каждому:

1. 29 июня началось новолуние. Это всегда начало нового процесса, который является пиком мощной энергии и длится до полнолуния. Ну а полнолуние в знаке Козерога состоится 13 июля.

Что это значит и чем отразится на каждом?

Можно сказать точно, что уверенности в этот день будет через край!

Оптимальное время для конкретики, четкого плана, точных расчетов и решения задач.

С другой стороны, если вы не планируете окунуться с головой в точные формулировки, то, скорее всего, они поступят к вам в качестве информации. Будьте готовы получать факты и итоги в разных форматах.

2. 6 июля Марс перейдет в созвездие Тельца. Несмотря на то, что Марс — боевая планета, Телец его уравновесит, и на арену выйдет дипломатия во всей своей красе. Договариваться и искать компромиссы будет легко.

Скорее всего, нам захочется стать более внимательными в своих решениях и просчитывать последствия. В выигрыше останется тот, кто не пойдет на поводу у эмоций, а будет придерживаться курса здравого смысла.

3. Так же 6 июля Меркурий поменяет знак и перейдет в созвездие Рака. Этот фактор скажется на желании погрузиться в личную жизнь и максимально сконцентрироваться на ней. Захочется решать домашние вопросы, помогать своим родителям, близким, детям, находится «внутри» семьи в состоянии близости и гармонии.

Будьте осторожны! Для сферы семьи и дома Меркурий допускает проявление некой слабости, а вот в деловом плане - нет! Следовательно, возможны трудности в профессиональной сфере. Придется адаптироваться и научиться не проявлять слабость в деловых переговорах, в важных проектах и в вопросах финансовых рисков. Меркурий будет проверять вас на прочность, но вы держитесь.

В заключение скажу, что начало месяца будет весьма прогрессивным для тех, кто умеет быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и может менять коней на ходу.

Ну а что нам приготовила вторая половина июля — скоро узнаете. Не переключайтесь!

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