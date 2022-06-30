«Мы не должны тратить деньги на ремонт щебенки»: поселковые дороги Челябинской области закатают в асфальт

Алексей Нечаев Фото: архив КП

О дорогах из щебенки, использовании современных технологий и межрегиональном коридоре рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

— Поговорим о ремонтах дорог — важная, насущная тема. В прошлую пятницу многие ощутили на себе, когда стояли в пробке на М5 под Миассом. Поехали на Ильменский фестиваль, домой, в сады, на дачи или навестить родственников и пришлось стоять по часу. Давайте поговорим о ремонтах на трассе М5. Акцент на ней делал губернатор еще во время своего обращения к законодательному собранию Челябинской области. Как много работы предстоит и на каком этапе сейчас?

— Это федеральная дорога, у нас есть соответствующее управление ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое реализует данные проекты и всегда акцентирует внимание на федеральной трассе М5. Это основная артерия, которая связывает нашу область с соседними регионами и, соответственно, со столицей нашей страны. Очень большой объем работ проводится там в части реконструкции и стройки: от границы с республикой Башкортостан до поворота на Кропачево. Там долгосрочный контракт — к 2024 году он будет реализован. Коллеги, конечно, идут опережающими темпами.

Всего в работе 61 километр на участке Горнозаводской зоны, в том числе с учетом обхода Сима, там участок не очень хороший — аварийность была. Работы продолжаются на участке от Чебаркуля до Миасса — это 10 километров, контракт тоже уже заключен, полным ходом идут работы. И на этом участке, действительно, приходится делать реверсивное движение для того, чтобы работать по одной полосе. Мы понимаем, что дорога зажата и лесным массивом, и горной территорией. Очень сложно сделать еще одну дорогу для того, чтобы обеспечить проезд жителей, гостей. Но, тем не менее, эти 10 километров до Миасса будут уже в четырехполосном исполнении.

В работе еще один участок — от Миасса до Кропачево — порядка 180 километров. На данных участках сейчас разрабатывается проектная документация, проходят работы по планировке проекта межевания территории, чтобы вписаться в существующую трассу. И в плане до 2027 года привести эту дорогу в четыре полосы на всем протяжении. Хотел бы сказать жителям, гостям нашего региона о том, что у нас есть альтернатива движения — это Чебаркуль — Миасс, Миасс — Златоуст. Мы все понимаем, сезонность работы дает такие вещи, но другого времени нет. Хоть и стоит там регулирующий светофор, но пассажиропоток превышает двухполоску.

— Надо сказать, что сами водители удивлены масштабом работы. Они понимают, что сейчас постоят в пробке, но потом то ехать будет просто красота. И две полосы в одну сторону, и хорошее полотно. Но, Алексей Сергеевич, основная цель программы «Безопасные и качественные дороги» — это все-таки снизить количество аварий. Мы знаем, что М5 долгое время называли дорогой смерти, боялись ездить по ней и в мемах она уже проходила. Вы отслеживали какой-то эффект? Например, сделали участок, количество аварий снизилось.

— Опять же скажу за своих коллег — эта автомобильная дорога федеральная. Нам, конечно, это слово в обиходе не очень нравится. Что такое «дорога смерти»? Для меня что-то непонятное, страшное, ужасное. Просто пришел момент, когда интенсивность дорожного движения резко зашкаливала и нужно принимать решение. Это самое дорогостоящее, когда происходит реконструкция из два в четыре. Понятно, что просто срезать и положить — это одно, а расширить — это другое. Действительно, есть участки, где происходят ДТП, в основном на двухполосном направлении. И в рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог» есть системные мероприятия и меры развития, в том числе и дорожная деятельность. И где происходит разделение потока, добавления еще, условно говоря, одной полосы движения, количество ДТП уменьшается до нуля. И в этом году есть уже некие показатели, что на федеральных дорогах по сравнению с прошлым годом уже снижаются ДТП даже с учетом того, что несколько участков находятся в работе. Этот показатель плавающий, сезонный. Можно сказать, что это произошло частично из-за спада пассажиропотока — у нас были пандемийные истории, и пока эта тенденция остается.

— Это касается и областных дорог тоже? Отремонтировали — уже меньше?

— Вы знаете, не всегда так оно есть. Анализ показывает, что в сельских территориях, в глубинке культура вождения может быть не та, которая должна быть.

— Гонять начинают?

— Да. Когда делаем асфальтобетонные дороги смотрим, что те водители, которые получают права сегодня и начинают испытывать свои автомобили на скорость, гонки устраивать. Приходится делать дополнительные дорожные ограждения, разделение потока. Мы в этом году все областные дороги, где более четырех полос, разделяем барьерным ограждением, что защитит от встречных столкновений. Разные показатели, все зависит от того, в какой местности сделано. Но на безопасность дорожного движения мы отдельно, помимо ремонтов, капремонтов, строек, содержания, выделили в этом году 800 миллионов рублей, чтобы обеспечить безопасность. Это дорожные знаки, пешеходные переходы, дополнительный упор сделали на освещение.

— Знаю, что в последние годы акцент делался на областные дороги, которые соединяют небольшие города и села. Восстанавливается дорога Челябинск — Октябрьское. Много там еще предстоит сделать?

— Действительно программа сформирована следующим путем: в первую очередь приведение к нормативному состоянию основных магистралей, так называемой опорной сети, она у нас порядка трех тысяч километров. Те дороги, которые связывают областной центр с нашими муниципальными образованиями, соседними регионами, даже с другим государством Казахстаном. И Челябинск — Октябрьское в том же списке. Большую работу уже провели, у нас там заключены долгосрочные контракты. Еще годика полтора и мы должны закончить дорогу до самого Октябрьского. Это все делается не спонтанно, а диагностируется. Считаем свой дорожный фонд и после проверки в лаборатории принимаем решение.

— Это важный момент. Потому что многим не понятно, почему выбрали эту дорогу, а не эту.

— Да, все зависит от того, в каком она состоянии. И в первую очередь есть поручения президента, губернатора. А есть еще диагностика, которая показывает, где нужно делать. Мы подходим точечно, пропускаем те участки, которые могут еще находиться какой-то период в нормативном состоянии, и выбираем одни из самых худших. Конечно, мы возвращаемся через какое-то время. В идеале все срезал и [новое] положил, но тогда весь дорожный фонд на одну дорогу уйдет.

— Многие поселковые дороги у нас в таком состоянии. На них очень много жалоб приходит к нам. Как решается, что нужно сделать в первую очередь? Диагностика — это понятно. Может быть, еще и письма жителей области влияют?

— Есть и такой момент. У нас есть критерии отбора, включения в программу автомобильных дорог: поручения президента и губернатора Челябинской области, диагностические мероприятия, социально-важные объекты, обращения граждан тоже анализируем и рассматриваем. С 2019 года мы выделяем муниципальным образованиям дополнительные средства из дорожного фонда. И, как и прежде, порядка 2,5 миллиардов мы выделяем только муниципалитетам, кроме Челябинска и Магнитогорска. Муниципалитеты получают субсидии в зависимости от количества километров своей сети и числа жителей. Эта достаточно серьезная сумма позволяет приводить в нормативное состояние муниципальные автомобильные дороги.

Подготовили трехлетние программы, сейчас уже разрабатывают пятилетние. Помимо этого, делаем и свои областные дороги там же в муниципальных образованиях. С прошлого года переводим щебеночные дороги в асфальт. Конечно, очень обидно, понятно, что мы не должны уже тратить деньги на ремонт щебенки.

У нас порядка двух тысяч километров щебеночных дорог. Мы за год готовились — в 2020 году начали разработку проектной документации. И ряд грандиозных проектов уже запущен: Верхний Уфалей на границе со Свердловской областью, Рождественка — Мордвиновка, Белоносово — Александровка. Это очень важно, понятно, что затрачиваются большие деньги. Можем работать в двухэтапном режиме: сперва отремонтировать щебеночное покрытие, а потом на него уже готовить основание и делать двухслойное асфальтобетонное покрытие.

— Это же влияет и на срок эксплуатации дороги. Подсыпали щебенки, ее дождем всю размыло.

— Действительно, есть такие проблемы. А еще и пыль. Щебенка вылетает, надо обслуживать ее ежедневно, выходят крупные породы, начинает портиться резина и автомобили. Очень много моментов. Работу начали, у нас много объектов в этом году, мы пока четыре объекта запустили, они дорогостоящие. Пример приведу, та же Белоносово — Александровка: шесть с хвостиком километров стоят порядка 200 миллионов рублей.

— Это там, где дорога через школу шла? Было как раз обращение к губернатору.

— Да, обратились жители. Мы это все объяснили, я сказу сказал: давайте делать не щебенку, а нормальное покрытие.

— Алексей Сергеевич, а есть у нас какие-то новые технологии? Я знаю, что институты исследовательские не стоят на месте, какие-то прокладки, подкладки делают под дорожное полотно, чтобы оно у нас не разваливалось и не смывалось после таяния снега.

— У нас, конечно, климат не очень хороший: частый переход через ноль. И в основном с учетом наличия большого количества карьеров мы, конечно, по максимуму применяем проверенные технологии в части отсыпки и скальных пород, и земного полотна, и устройства щебеночного покрытия. Но мы в свое время делали дорогу в обход Челябинска с применением геотекстиля на всем протяжении. Это иглопробивное полотно, которое не позволяет капиллярным водам подниматься вверх, разрушать щебеночное основание, земляное полотно и, соответственно, покрытие.

— А чувствуется эффект?

— Эффект чувствуется. Но это тоже удорожание проекта. Все зависит от территории, где проходят работы. Где-то мы в свое время применяли различные добавки, в том числе устраивали основание из грунта, и бетона. Везде по-разному. Интересно применять новые технологии, но когда начинаем считать смету. Очень много материалов, которые применяются, импортные. И откровенно говоря, эти технологии пришли из Европы. Приходится частично отказываться. Лучше выбирать пучинистые грунты и основание делать из скальных пород. Если есть, конечно, такая возможность. Это не будет удорожанием.

— То есть приоритет все-таки масштабу и количеству километров?

— Да, мы понимаем, что должны приводить в нормативное состояние свои региональные дороги, у нас это порядка девяти тысяч километров. И если мы будем работать в рамках капремонта, реконструкции, с учетом муниципальных образований, дорожного фонда никак не хватит. Все зависит от того, что мы должны сделать. Есть и капиталоемкие объекты: Бакальский спиралевидный путепровод, Ленинградский мост, сейчас запустили проект малого обхода города Челябинска. Они, действительно, нужны на перспективу, ими нужно заниматься, чтобы потом не получилось так, чтобы мы собрали весь транспорт в одном узле. Но последние три года мы восстанавливаем существующую опорную сеть.

— Была я в выходные в Бакале, смотрела мост. Жители довольны, работы в выходные идут.

— Там очень крупная подрядная организация, у нас их филиал «Уралмостострой». У них достаточно большой опыт. Нам повезло, что они в Челябинске существуют. Они делают мост через Миасс, Ленинградский, в Бакале, в Варне. Специалисты достаточно активные. Надеюсь, будем работать, у нас стартовал еще один проект — реконструкция путепровода через Челябинск–главный на Дзержинского.

— То есть, есть надежда, что проезд через вокзал не будет задержан на долгие годы?

— Нет, конечно. Город принял решение, контракт подписали. Они сейчас частично заменят покрытие, потому что невозможно ездить. Год нужен только на то, чтобы разработать проект, пройти соответствующее согласование и получить заключение экспертизы. В этом году начинаем такую работу, в 2023 получим разрешения. Два сезона люди должны пока что ездить. Никаким образом не ограничим движение, будем работать по одной половине.

— Еще одно направление дорожного строительства — доступность к туристическим объектам. Было совещание в Миассе, в Солнечной долине, где подписали соглашение губернатор Челябинской области, главы Курганской и Тюменской областей по развитию туристических маршрутов. И тогда Алексей Текслер подчеркнул, что нужно создавать транспортные коридоры между соседними регионами. Был анонсирован новый маршрут Челябинск — Шадринск — Тюмень. Насколько он необходим и когда будет реализован?

— На самом деле туристическое развитие — это тоже приоритет Челябинской области. И мы больше упор делаем на реализации проектов, которые у нас в регионе. Это комплексная задача: и поручение президента Российской Федерации, и поручение вице-премьера Марата Хуснуллина в части строительства дороги М12.

— Это Москва — Казань?

— Да, это Москва — Казань, Казань — Екатеринбург, и, соответственно, доведение до Челябинска и Тюмени. Получается такая история: мы до Екатеринбурга дошли, до Челябинска мы дойдем уже в этом году с четырехполоской, это опять же М5. Соответственно, есть направление, которое может связать Курганскую, Челябинскую и Тюменскую область в межрегиональном коридоре, который будет проходить через Миасское и Шадринск. Алексей Леонидович был инициатором этого проекта: сделать не из федеральных дорог основной маршрут, а создать региональную перспективу.

Со своей стороны мы активно работали уже последние три года, коридор по территории Курганской области в течение двух лет будет приведен в нормативное состояние, в Тюменском направлении идет развитие задачи, чтобы связать Тюмень, Челябинск и Курган в рамках развития федеральной дороги. Движение Челябинск — Тюмень — 380 километров, если говорить о маршруте Челябинск — Курган — Тюмень — это 470 километров, а маршрут Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — это 520 километров. То есть мы сокращаем около ста километров по меридиональному направлению.

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