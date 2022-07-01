«Эти машины нужны, чтобы людей спасать»: в больницы Челябинской области передали 117 автомобилей для неотложки

Водители сразу заглянули под капот Фото: Дарья МАРКОВА

58 новых легковых автомобилей передали в районы Челябинской области. Главные врачи и водители из 18 муниципалитетов пообщались с губернатором и привезли в родные больницы беленькие LADA Largus и LADA Granta.

1 июля на площадке у Челябинской областной клинической больницы было многолюдно и радостно. Главные врачи и водители наконец-то смогли сменить старые изношенные легковые автомобили на новые.

— Эти машины нужны, чтобы людей спасать. Они есть, но парк обновляют не часто. А нужно бы. Часть уже в критическом состоянии, — поделился водитель ГБУЗ «Миасская районная больница» Олег Евгов из села Миасское.

Уже сегодня эти машины отправятся в муниципалитеты Фото: Дарья МАРКОВА

Об этом врачи и водители рассказали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона и сам понимает, что потребность остается, особенно в части неотложек. Поэтому программа и рассчитана до 2025 года. Муниципалитеты уже расписали, какие автомобили им нужно заменить.

— Это очень важная задача, особенно вспоминая последние пандемийные годы. Огромный объем работы. И большая часть нагрузки, конечно, ложилась и на автопарк медицинских учреждений. Надо сказать, что за последние годы порядка 400 автомобилей мы обновили. В первую очередь это автомобили скорой помощи, реанимобили. Сейчас активно занялись автомобилями неотложной помощи. В этом году в рамках президентской программы первичного звена в регион мы приобретаем 117 автомобилей, 95 уже приобретено и завершается приобретение еще 22. Сегодня первую партию мы отдаем в наши муниципалитеты, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор обещал обновить автомобильные парки больниц. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Водители успели посидеть в новых отечественных авто и даже заглянуть под капот. Говорят, машины классные и счастливо улыбаются. А в багажнике их ждет еще и комплект зимней резины.

В этом году на закупку автомобилей потратили 93,5 миллионов рублей. Все 117 машин направят в муниципалитеты с численностью населения менее 50 тысяч человек. Там на них наклеят яркие наклейки с красными крестами и направят в работу.

— Благодаря новым отечественным автомобилям медицинские работники получат возможность быстрее оказывать неотложную помощь и доставлять лекарственные препараты жителям отдаленных населенных пунктов, — Агата Ткачева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Челябинской области.

Врачи и водители рады новым машинам. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Копейск направили всего несколько машин, остальные ждут в следующем году. Зато Кунашакский автопарк обновили полностью — направили девять новых машин первичной медико-санитарной помощи. Очень обрадовался и главный врач ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Коркино». Раньше медучреждению приходилось арендовать машину, чтобы помогать больным на дому.

— Две машины получили «Ларгус» и «Гранту». Я в министерство обращался в течение нескольких лет. Честно говоря, для нас это был большой праздник, когда мы узнали, что получаем две машины сразу. Для нашего учреждения это просто необходимо. Очень старые машины, они уже отжили свой срок, — сетует Владимир Селютин, главный врач ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Коркино». — Сотрудники очень рады. Помощь колоссальная.

Также на встрече с медиками глава региона сообщил, что в этом году по программе развития первичного звена планируется строительство девяти объектов, в первую очередь ФАПов, и капитальный ремонт 117 объектов по всему региону.

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