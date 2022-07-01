Экс-вратаря челябинского «Трактора» задержали за уклонение от армии

Вратарь Иван Федотов покинул ряды «черно-белых» в марте 2021 года. Фото: Рустем АХУНОВ

Бывший вратарь челябинского «Трактора» Иван Федотов был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге. Как сообщает «КП Спорт», хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

25-летний Иван Федотов играл за «Трактор» в сезонах 2019/2020 и 2020/2021. В марте прошлого года он покинул ряды «черно-белых» и перешел в ЦСКА. Взамен за его уход челябинский клуб получил от «армейцев» денежную компенсацию.

В сезоне 2019/2020 Федотов провел за «Трактор» 32 матча, одержал 10 побед при коэффициенте надежности 2.10 и 93.1% отраженных бросков. В сезоне 2021/2021 он выступал за «черно-белых» в течение 30 игр. Голкипер одержал 15 побед при коэффициенте надежности 2.27 и 92.3% отраженных бросков.

Федотов также является игроком сборной России по хоккею. В феврале 2022-го он принял участие в Олимпийских играх в Пекине, где в составе национальной команды завоевал серебряные медали. Сейчас хоккеист выступает за «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.

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