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Происшествия2 июля 2022 7:29

Вылетел через лобовое стекло: в Челябинске пенсионер погиб в жестком ДТП

В Челябинске 78-летний мужчина погиб в ДТП, вылетев через лобовое стекло
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Отечественную легковушку разворотило от удара Фото: соцсети

Отечественную легковушку разворотило от удара Фото: соцсети

Сегодня, 2 июля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пионерской случилось жесткое ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mitsubishi проезжал на мигающий сигнал светофора, а мужчина за рулем «Жигулей» в это время разворачивался на перекрестке. Машины столкнулись, да так сильно, что 78-летний пенсионер вылетел из «ВАЗа» через лобовое стекло. В результате он скончался.

Пенсионер скончался на месте аварии Фото: соцсети

Пенсионер скончался на месте аварии Фото: соцсети

Иномарка после удара врезалась в столб. Водитель и семилетняя девочка-пассажир не пострадали.

Mitsubishi Grandis пострадала меньше Фото: соцсети

Mitsubishi Grandis пострадала меньше Фото: соцсети

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства аварии, информация от них появится позже.

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ДТППроисшествия: ДТП