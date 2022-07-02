Пациент диспансера в Челябинской области сбежал на рыбалку через щель в заборе

Мужчину нашли только на следующий вечер Фото: ПСС Челябинской области

В Челябинской области 68-летний мужчина слишком сильно захотел на рыбалку и сбежал из диспансера. Все это случилось в поселке Южный Саткинского района. Пенсионер нашел какую-то лазейку в заборе и выпорхнул на волю.

В диспансере забили тревогу и обратились к спасателям, чтобы те нашли дедушку. Сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС вместе с полицейскими, пожарными, кинологами и добровольцами всю ночь искали заядлого рыбака. Они прочесали лесные тропы, проселочные дороги, но ничего не дало результат.

Пенсионер понял на уши почти все ведомства в районе Фото: ПСС Челябинской области

Нашли дедушку только в девятом часу вечера, на следующий день. Он ушел аж за 16 километров от диспансера и каким-то образом переночевал в лесу.

– Находился я, больше на рыбалку не пойду, – все, что сказал мужчина.

После этого его вернули обратно в диспансер и передали лечащему врачу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru