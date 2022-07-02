В годы войны работал на Южном Урале: что связывает создателя «Чебурашки» Леонида Шварцмана с Челябинском

Леонид Шварцман умер на 102 году жизни. Фото: Московский музей анимации

Сегодня стало известно о смерти мультипликатора Леонида Шварцмана. Он запомнился многим поколениям как создатель «Чебурашки», «Котенка по имени Гав» и многих других легендарных мультиков. Шварцману был 101 год, он умер сегодня в Москве.

Оказывается, мультипликатор тесно связан с Челябинском, он даже успел прожить здесь несколько лет. В 1941 году Шварцмана эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал как специалиста ремонтно-механического цеха. Здесь он работал на танковом заводе токарем, а потом стал художником-оформителем. На эту должность Шварцмана утвердили после того, как он создал портрет Сергея Кирова и украсил им главную проходную завода.

В 1945 году Шварцман перебрался из Челябинска в Москву.

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