Вся правда о лете 2022 года: климатологи объяснили, почему челябинцы зря жалуются на холод и какая польза от сырости в июле

Многим челябинцам дождь не по душе, зато природа радуется Фото: Евгения ГУСЕВА

Июнь 2022 года не побаловал челябинцев обилием теплых дней, начало июля тоже оказалось прохладным и дождливым. Но ученые говорят, что лето рано называть холодным.

— В прошлые годы мы просто разбаловались жарой, поэтому ошибочно думаем, что сейчас холодно, — заявила доцент факультета экологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова. — Между тем, и май, и июнь в этом году находились во власти теплых фронтов, что позволило избежать заморозков. Теплые фронты западного переноса повлекли за собой и повышенную влажность.

В мае в регионе выпало аномально много осадков, а в июне — немного больше обычного. При этом температура воздуха в первой половине июня оказалась даже выше средних многолетних значений, пусть и ненамного.

По словам Екатерины Пестряковой, сырая погода пошла на пользу южноуральской природе. Напитавшись влагой, стала буйно расти трава, которая защищает экосистему от пожаров. А главное, заметно обмелевшие в предыдущие годы реки наконец-то начали пополняться водой.

Многие южноуральцы заметили, как резко в последнее время различается погода днем и ночью. Это подтверждают и наблюдения ученых. Дело в том, что климат в Челябинской области делается все более континентальным. Это значит, что температура сильнее, чем раньше, меняется в течение суток и при переходе времен года.

— Это подтверждают данные нашей Кизильской метеостанции, — . рассказала Екатерина Пестрякова. — Там работает династия специалистов, сначала мама, теперь дочка. У них больше 50 лет наблюдений. По их данным у нас в целом стало суше, осадков меньше, осенью чаще заморозки, а летние температуры выросли.

Напомним, дожди в Челябинской области не спешат заканчиваться. По прогнозу метеорологов, на этой неделе только один день будет ясным, хотя температура воздуха станет стабильно расти. К воскресенью 10 июля должно потеплеть до +29.

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