В Челябинской области мужчина проиграл домофону в битве умов

От обиды мужчина достал нож. Фото: Интерсвязь / Иван Макеев

В Магнитогорске молодой человек столкнулся с разумом, значительно превосходящим его собственный – дорогу ему преградил умный домофон. К такому жизнь парня не готовила, поэтому он решил потрясти перед камерой кулаками и начал бить воздух.

Поняв, что на машину его угрозы физическим насилием не работают, парень с досадой отвернулся. Дальше южноуральский Джон Коннор сделал несколько необъяснимых упражнений, «поколдовал» руками и попрыгал. Теперь все серьезно – мужчина достал нож. Но на несгибаемую машину и это не сработало, дверь не открылась.

Стойкость домофона оценили бы лучшие шпионы, а вот парню с ножом такое не понравилось. Со злостью он буквально ослепил превосходящую по силе и интеллекту машину, выцарапав ей единственный глаз.

Дверь не открылась и после этого. Тогда вандал плюнул себе на пальцы и смачно размазал слюну по искореженному объективу. Хотел ли он так проучить машину или предупредить восстание роботов – неизвестно.

В соцсетях предполагают, что сражался с домофоном парень в неадекватном состоянии. Поэтому и проиграл.

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