Челябинский кузнечно-прессовый завод отмечает 80-летний юбилей

Фото: ЧКПЗ

Настоящий праздник подарили работникам завода и жителям Ленинского района в эту пятницу на стадионе Торпедо. На различных площадках спортивного комплекса для гостей были организованы всевозможные развлечения, конкурсы и активности.

На входе на стадион демонстрировалась техника Hartung, действовали фотозоны, анимация для детей и взрослых: проводились мастер-классы по танцам, были организованы спортивные уличные аттракционы – дартс, флэтбол, футбольный бильярд.

На торжественной церемонии открытия коллектив завода поздравили заместитель губернатора Егор Ковальчук, глава Ленинского района Александр Орёл, руководитель фракции СРЗП в Законодательном Собрании Челябинской области Василий Швецов. Свои поздравления также направил губернатор Алексей Текслер.

Фото: ЧКПЗ

Генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг:

«Давайте подумаем, что такое наш завод?

Для России - это одна из основ машиностроения. За последние годы мы стали одним из лидеров по объему производства горячих штамповок в стране, и нас включили в перечень системообразующих предприятий российской экономики. А сегодня машиностроение вообще стало одной из ключевых ее отраслей. Мы стремительно наращиваем объемы производства, в планах строительство новых цехов и производство более сложной продукции. Из крупной кузницы в ближайшие годы мы станем одним из крупнейших в стране производителем комплектующих.

Для меня завод – это главное дело всей жизни. Здесь работали наши отцы и деды, работаем мы сами, здесь будущее наших детей и внуков.

Сегодня завод обеспечивает работой более 5 тысяч человек в Челябинске и в г. Камышин Волгоградской области. Это доходы тысяч семей, сотни миллионов рублей налогов, на которые поддерживается экономика российских городов – Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска, Чебаркуля, Камышина. Нам есть, чем гордиться, но в тоже время мы еще молоды, и все лучшее у нас еще впереди!»

В честь праздника лучшим из лучших тружеников завода было присвоено звание «Почетный машиностроитель», работники были награждены ведомственными наградами РФ и Челябинской области, почетными грамотами Губернатора Челябинской области, благодарственными письмами председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, наградами глав города и района. В ходе торжества были подведены итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства, а также присвоены звания «Ветеран завода». Особо был отмечен вклад старшего поколения работников, чьими руками ковалась Победа в Великой отечественной войне, а также осуществлялось становление и развитие ЧКПЗ.

Фото: ЧКПЗ

В этот день любой желающий мог написать свое послание в будущее. Такие записки собирали для капсулы времени, которая будет заложена в канун другого значимого праздника - Дня Машиностроителя.

Предыдущая капсула была заложена в 1980 г. «Сделано много, но достигнутое не конечная остановка, а исходная позиция для нового броска вперед. Трудовую эстафету, начатую в суровую военную годину, мы передаем новому поколению молодежи 80-х годов и надеемся, что молодежь как и прежде будет находиться на переднем крае борьбы за победу коммунизма. Мы хотим, чтобы для вас, юноши и девушки 1992 года, наш трудовой коллектив стал и домом, и семьей, и школой», - написано в этом послании.

Фото: ЧКПЗ

Именно так происходит в жизни многих заводчан. На ЧКПЗ работают династии, образуются крепкие семьи. Для нескольких таких пар был организован конкурс «История завода – история любви», в котором принимали участие 5 супружеских пар. Победителем конкурса стали семья Ловчих, Олег и Альфия, которые живут в счастливом браке уже 15 лет.

В разгар праздника ведущие провели розыгрыш ценных призов по пригласительным билетам. Счастливчики получили приятные сюрпризы и подарки.

В финале вечера перед гостями выступила певица IOWA.

Справка:

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» - один из лидеров машиностроительной отрасли России, а также среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска поковок и штамповок.

Здесь выпускаются поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Налажены кузнечное и колесное производство (штампованные колесные диски), производство спецтехники HARTUNG (прицепы и полуприцепы-тяжеловозы). Кузнечное производство ЧКПЗ первым в России было сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949.