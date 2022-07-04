Путин присвоил звание Героя России командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину

Генерал-полковник Александр Лапин получил звание Героя России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину. Он является командующим войсками Центрального военного округа, к которому относится и Челябинская область.

– За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, – говорится в документе.

Путин принял такое решение на сегодняшней встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Президент отметил вклад генерал-полковника в операцию по освобождению ЛНР.

Напомним, сегодня также стало известно о еще одной награде. 239-й гвардейский танковый полк, базирующийся в Чебаркуле Челябинской области, указом президента получил Орден Жукова. Такой чести военнослужащие удостоились за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов.

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