«Лето в кадре»: «Комсомолка» приглашает красоток на горячий фотоконкурс

А как вы проводите лето? Коллаж: Сергей Зверев Фото: Shutterstock

2022 год пока не радует нас жаркими деньками, поэтому предлагаем создавать горячее летнее настроение вместе! «Комсомольская правда-Челябинск» объявляет фотоконкурс «Лето в кадре». Присылайте фотографии в купальниках или горячих летних нарядах и выигрывайте призы!

Загружайте фотографии с 8 по 14 июля (включительно) по специальный ссылке. Все заявки проходят модерацию, поэтому появляются на сайте не сразу.

Если у вас возникли сложности или вопросы, — пишет на электронную почту kpchel@phkp.ru или через нашу группу во ВКонтакте.

Голосование начнется 15 июля и продлится до 29 августа. Голосовать можно раз в сутки. Чтобы увеличить шансы, зовите на помощь всех родственников и друзей.

Подведение итогов состоится 31 августа.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ.

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