В Челябинской области на заправке угнали машину со спящим пятилетним ребенком

Ребенок был пристегнут к креслу.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Челябинской области у 36-летней женщины похитили машину, где сидел ее пятилетний ребенок. Она ехала из Каслей в Копейск и около одиннадцати вечера остановилась на заправке. Сделав несколько шагов, она обернулась и увидела, как дверь ее «Лифана» открывает неизвестный мужчина. Мать бросилась к машине, попыталась вытащить угонщика, но тот ее только оттолкнул и уехал.
Возможно, мужчина удивился, увидев ребенка в кресле, либо нормально ехать ему не дало опьянение, но спустя всего пару километров он врезался в дорожное ограждение. Там его и увидели сотрудники ДПС, выехавшие после сообщения матери.
– Находившийся за рулем мужчина от медосвидетельствования отказался. На него бы составлен административный протокол о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Похитителем машины и ребенка оказался 39-летний Челябинец. В его криминальном «портфолио» уже есть судимость за кражи и разбой. Сейчас он ждет своей участи в приемнике для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 2 ст. 166 УК РФ).
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