Только два депутата от Челябинской области попали в топ 50. На каких местах остальные?

Яна Лантратова и Валерий Гартунг. Фото: Архив КП-Челябинск

Пока восемь депутатов от Челябинской области думают о России, два других попадают в топ-50 по коэффициенту полезности. Об этом говорит рейтинг, составленный политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Они исследовали активность депутата в Госдуме, количество упоминаний в СМИ, работу в «родном» регионе и количество голосов на сайте «Депутат клуб» с апреля по июнь 2022 года.

Самую высокую позицию в рейтинге, среди представителей Южного Урала, заняла Яна Лантратова. Также она оказалась 6-й по активности и 40-й по медийности. Сейчас она активно занимается решением проблем сирот. А еще недавно она поздравила «Комсомольску правду» с 97-летием. К слову, Яна Лантратова также единственная женщина-депутат от Челябинской области.

Валерий Гартунг расположился на 22-й строчке рейтинга. Он же 5-й по активности среди всех депутатов Госдумы.

Станислав Наумов. Фото: КП-Челябинск.

Южноуральца Станислава Наумова также следует отметить. Челябинскую область он не представляет, выдвинут в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР, но в рейтинге оказался на 27-й позиции. Он 16-й по активности и 48-й по оценкам экспертов.

Позиции следующих депутатов уже не так впечатляют. Даже хочется поинтересоваться в стиле героя старого меме – а почему тут так мало? Владимир Бурматов, автор скандального законопроекта о животных, на 90-й строчке. Дмитрий Вяткин – на 142-й, Владимир Павлов –207-й, Олег Голиков – 276-й, Виталий Бахметьев – 313.

Максим Гулин. Фото: КП-Челябинск

Дальше – меньше. У Олега Колесникова «красивый» номер 333. У 25-летнего Максима Гулина 403-я позиция. И последний от региона в рейтинге, но, конечно, не по значимости – Михаил Берулава. Он оказался 9-м с конца и комфортно расположился на 434 месте.

– По мнению экспертов некоторые депутаты недостаточно взаимодействуют с региональной повесткой. А те, что взаимодействуют, мало освещают это в медиа. Отсюда низкая узнаваемость в своем регионе, – сделали вывод составители рейтинга.

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