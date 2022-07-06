Отдыхают лучше нас: покажите, как проводят лето ваши домашние питомцы

А ваши питомцы также радуются лету? Коллаж: Сергей Зверев Фото: Shutterstock

Иногда кажется, что животные умеют отдыхать лучше чем мы. Котики грациозно нежатся под лучами солнца, лежа на веранде, а собаки готовы нырять с головой в ближайшее озеро.

Расскажите, как чилят летом ваши домашние питомцы и выиграйте приз! Загружайте фотографии с 6 по 27 июля (включительно) по специальной ссылке. Все заявки проходят модерацию, поэтому появляются на сайте не сразу.

Если у вас возникли сложности или вопросы, — пишите на электронную почту kpchel@phkp.ru или через нашу группу во ВКонтакте.

Голосование начнется 28 июля и продлится до 24 августа. Голосовать можно раз в сутки. Чтобы увеличить шансы, зовите на помощь всех родственников и друзей.

Подведение итогов состоится 30 августа.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ.

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