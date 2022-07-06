Челябинскую живодерку заметили на улицах города с матерью, от которой ее забрали

Подросток спокойно шла по улице. Фото: Татьяна Фекличева / vk.com

На улицах Челябинска опять заметили девочку-живодерку, которая расчленила котенка и выбросила из окна собаку в «Академе». Она прогуливалась с матерью, от которой ранее ее забрали. Но у возмущенных горожан возник вопрос: почему подросток с опасными наклонностями оказалась без присмотра с женщиной, которая ранее допустила жестокие убийства зверей?

Как пояснили КП-Челябинск в минсоцотношений, девочку матери передали временно. На постоянной основе она находится в специализированном учреждении. Сейчас с ней проводится персональная профилактическая работа.

— В рамках образовательного процесса девочке потребовалась поездка в сопровождении мамы, поэтому ее отпустили на определенный период. Предположительно, в этот момент и была сделана фотография на улице, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений.

Напомним, жуткие действия девочки потрясли Челябинск дважды: в декабре 2021 года, когда был обнаружен расчлененный котенок и в апреле 2022 года, когда живодерка выбросила щенка с 20-го этажа. После этого ее забрали из семьи.

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